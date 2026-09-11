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I pronostici di venerdì 11 settembre: Serie A, Ligue 1, Bundesliga e Liga

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I pronostici di venerdì 11 settembre, dopo la tre giorni di Champions League ripartono i campionati: a Venezia arriva la Viola che ha appena cambiato allenatore. 

Terminata una spumeggiante tre giorni di Champions League, i campionati europei (e non solo) tornano a farla da padrone. In Serie A c’è un anticipo delicatissimo tra due formazioni ancora ferme a quota zero punti dopo tre giornate, Venezia e Fiorentina. Clima particolarmente teso in casa viola: Fabio Grosso è stato esonerato in settimana ed il club ha richiamato Paolo Vanoli, l’allenatore della miracolosa salvezza dello scorso anno, a cui era stato dato il benservito a fine stagione.

Vanoli
I pronostici di venerdì 11 settembre: Serie A, Ligue 1, Bundesliga e Liga (Ansafoto) – Ilveggente.it

Spetterà a lui dare un’identità a un gruppo di giocatori – quasi tutti nuovi vista la rivoluzione che c’è stata a Firenze in estate – che nei primi tre match di campionato sono sembrati tutto fuorché una squadra, nonostante i tanti soldi spesi nel mercato. La Fiorentina dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta ma anche il Venezia ha voglia di riscatto – tre sconfitte su tre pure per i lagunari – ed almeno un gol secondo noi non avrà problemi a segnarlo. Parliamo, del resto, di due squadre che hanno incassato complessivamente 16 reti in appena tre turni di Serie A, mostrando un’estrema vulnerabilità della linea arretrata.

Si profilano movimentati anche gli anticipi di Ligue 1 e Bundesliga, Rennes-Marsiglia e Union Berlino-Schalke, mentre in Liga la sfida tra Siviglia e Valencia dovrebbe essere appannaggio dei padroni di casa, pronti a sfruttare il momento negativo dei Pipistrelli (un gol, nove reti subite e ultimo posto in classifica).

Pronostici: la scelta del Veggente

X2+MULTIGOL 1-5 in Venezia-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Vincenti

  • AL-ITTIHAD (in Al Faisaly-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 17:45)
  • HACKEN (in Hacken-Mjallby, Allsvenskan, ore 19:00)
  • BESIKTAS (in Besiktas-Erzurumspor, Super Lig, ore 19:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Ried-Salisburgo, Austrian Bundesliga, ore 19:30
  • AZ Alkmaar-Willem II, Eredivisie, ore 20:00
  • Al Ahli-Al Hazem, Saudi Pro League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Norimberga-Hannover, Zweite Liga, ore 18:30
  • Union Berlino-Schalke 04, Bundesliga, ore 20:30
  • Rennes-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.76 GOLDBET ; 8.78 SPORTBET; 7.76 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1+NO GOL in Siviglia-Valencia, Liga, ore 21:00

 

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