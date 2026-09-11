Home » CALCIO » Pronostico Real Madrid-Rayo Vallecano: al Bernabeu non si passa

Pronostico Real Madrid-Rayo Vallecano: al Bernabeu non si passa

di

Real Madrid-Rayo Vallecano è una gara della quinta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

C’è poco da fare, al Bernabeu non si passa. Lo abbiamo visto anche in Champions League contro l’Inter: il Real è di un’altra pasta e sfrutta al massimo, anche non giocando bene, gli errori degli avversari. E questo regala punti. Molto pesanti.

Pronostico Real Madrid-Rayo Vallecano
Pronostico Real Madrid-Rayo Vallecano: al Bernabeu non si passa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non si può permettere, tra le altre cose, altri passi falsi la formazione di Mourinho che arriva in campionato dalla sconfitta contro il Betis. Il rigore sbagliato da Mbappé all’ultimo minuto non ha regalato nemmeno un punto alla squadra madrilena. Ma proprio quel Mbappé, il giocatore più forte del Mondo al momento, vuole rifarsi pure nella Liga dopo aver timbrato anche in Champions.

Le ultime tre gare giocate al Bernabeu, tra le altre cose, sono finite tutte con lo stesso finale: 2-1. Potrebbe essere così pure stavolta.

Come vedere Real Madrid-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Come vedere Real Madrid-Rayo Vallecano
Come vedere Real Madrid-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Real Madrid-Rayo Vallecano, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.11 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.00 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Il Real Madrid sicuramente vincerà questa partita. E la quota del GOL è altissima. Rivedendo, come detto prima, gli ultimi finale arrivati al Bernabeu, è da sfruttare. Quindi, oltre l’affermazione di Mourinho, una sfida da over. Con la combo si può ragionare.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Rayo Vallecano

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Alexander-Arnold, Valverde; Diaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé.
RAYO VALLECANO (4-3-3): Cardenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Lopez, Valentin, Diaz; Alemao, Camello, Garcia. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Osmajic

Pronostico Genoa-Frosinone: De Rossi cerca la scossa contro la sorpresa della A

Pellegrino

Pronostico Venezia-Fiorentina: caccia ai primi punti tra caos tecnici e difese colabrodo

Pronostico Cagliari-Lecce

Pronostico Cagliari-Lecce: arriva la prima gioia in casa