Pronostico Real Madrid-Rayo Vallecano: al Bernabeu non si passa

Real Madrid-Rayo Vallecano è una gara della quinta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
C’è poco da fare, al Bernabeu non si passa. Lo abbiamo visto anche in Champions League contro l’Inter: il Real è di un’altra pasta e sfrutta al massimo, anche non giocando bene, gli errori degli avversari. E questo regala punti. Molto pesanti.
Non si può permettere, tra le altre cose, altri passi falsi la formazione di Mourinho che arriva in campionato dalla sconfitta contro il Betis. Il rigore sbagliato da Mbappé all’ultimo minuto non ha regalato nemmeno un punto alla squadra madrilena. Ma proprio quel Mbappé, il giocatore più forte del Mondo al momento, vuole rifarsi pure nella Liga dopo aver timbrato anche in Champions.
Le ultime tre gare giocate al Bernabeu, tra le altre cose, sono finite tutte con lo stesso finale: 2-1. Potrebbe essere così pure stavolta.
Come vedere Real Madrid-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming
La sfida Real Madrid-Rayo Vallecano, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Il Real Madrid sicuramente vincerà questa partita. E la quota del GOL è altissima. Rivedendo, come detto prima, gli ultimi finale arrivati al Bernabeu, è da sfruttare. Quindi, oltre l’affermazione di Mourinho, una sfida da over. Con la combo si può ragionare.
Le probabili formazioni di Real Madrid-Rayo Vallecano
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Alexander-Arnold, Valverde; Diaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé.
RAYO VALLECANO (4-3-3): Cardenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Lopez, Valentin, Diaz; Alemao, Camello, Garcia.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1
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