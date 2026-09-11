I pronostici del weekend (12-13 settembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, quarta giornata in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: dopo Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Vittorie in arrivo per Real Madrid, Borussia Dortmund, Friburgo, PSG e Galatasaray.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e alle caratteristiche tattiche delle squadre in questione, occhio a Chelsea-Hull City, Liverpool-Fulham, Mainz-Eintracht Francoforte, PSV-Sparta Rotterdam e Levante-Barcellona.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Bournemouth-Brentford, Manchester United-Manchester City, Genoa-Frosinone, Hoffenheim-Stoccarda e Real Sociedad-Atlético Madrid.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
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- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
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- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Paderborn, Bundesliga, sabato 15:30)
• Friburgo (in Friburgo-Gladbach, Bundesliga, sabato 15:30)
• Galatasaray (in Galatasaray-Kocaelispor, Super Lig, domenica 19:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 66.01 GOLDBET ; 39.70 SPORTBET; 66.01 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Hoffenheim-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30
• Real Sociedad-Atlético Madrid, Liga, domenica 21:00
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