Home » Pronostici » I pronostici del weekend (12-13 settembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend (12-13 settembre): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend, quarta giornata in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: dopo Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Vittorie in arrivo per Real Madrid, Borussia Dortmund, Friburgo, PSG e Galatasaray.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e alle caratteristiche tattiche delle squadre in questione, occhio a Chelsea-Hull City, Liverpool-Fulham, Mainz-Eintracht Francoforte, PSV-Sparta Rotterdam e Levante-Barcellona.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Bournemouth-Brentford, Manchester United-Manchester City, Genoa-Frosinone, Hoffenheim-Stoccarda e Real Sociedad-Atlético Madrid.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Chelsea-Hull City, Premier League, sabato 16:00
Liverpool-Fulham, Premier League, sabato 16:00
Mainz-Eintracht Francoforte, Bundesliga, sabato 15:30
PSV-Sparta Rotterdam, Eredivisie, domenica 20:00
Levante-Barcellona, Liga, domenica 16:15
Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Real Madrid (in Real Madrid-Rayo Vallecano, Liga, sabato 21:00)
Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Paderborn, Bundesliga, sabato 15:30)
Friburgo (in Friburgo-Gladbach, Bundesliga, sabato 15:30)
PSG (in Brest-PSG, Ligue 1, domenica 20:45)
Galatasaray (in Galatasaray-Kocaelispor, Super Lig, domenica 19:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 66.01 GOLDBET ; 39.70 SPORTBET; 66.01 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Bournemouth-Brentford, Premier League, sabato 16:00
Manchester United-Manchester City, Premier League, domenica 17:30
Genoa-Frosinone, Serie A, sabato 15:00
Hoffenheim-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30
Real Sociedad-Atlético Madrid, Liga, domenica 21:00
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

 

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Osmajic

Pronostico Genoa-Frosinone: De Rossi cerca la scossa contro la sorpresa della A

Pellegrino

Pronostico Venezia-Fiorentina: caccia ai primi punti tra caos tecnici e difese colabrodo

Pronostico Cagliari-Lecce

Pronostico Cagliari-Lecce: arriva la prima gioia in casa