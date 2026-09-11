Pronostici Bundesliga 12 settembre ore 15:30: una multipla a quota 15

Bundesliga, ghiotta occasione per Friburgo e Borussia Dortmund per rimanere a punteggio pieno. Il Mainz può acuire la crisi dell’Eintracht Francoforte.
Terzo turno di Bundesliga pronto a regalare spettacolo nella classica finestra del sabato pomeriggio, con 5 sfide pronte a delineare le gerarchie sia in testa che in coda nella classifica del massimo campionato tedesco.
Partiamo dal match del Signal Iduna Park, dove il Borussia Dortmund di Niko Kovac, partito col piglio giusto grazie a un filotto di 4 vittorie consecutive tra coppe e campionato, ospita il neopromosso Paderborn, formazione battagliera e solida in fase difensiva che però non è ancora riuscita a sbloccarsi sul piano realizzativo dopo 180 minuti. Nonostante l’apprensione per il malore accusato in settimana da Karetsas contro il Villarreal (spagnoli battuti 3-2 nella prima giornata di League Phase di Champions League) e una serie di acciacchi che stanno minacciando i volti nuovi del mercato, la superiorità tecnica e la spinta del famigerato “muro giallo” dovrebbero scavare il solco, pur al cospetto di una formazione coriacea che in passato ha saputo strappare qualche pareggio a sorpresa in Vestfalia. Per questo motivo la giocata più opportuna cade sulla combinazione Multigol 2-4 Casa+Multigol 0-1 Ospite.
In contemporanea, alla MEWA Arena va in scena un accesissimo Mainz-Eintracht Francoforte. I Nullfünfer targati Urs Fischer volano sull’onda dell’entusiasmo: retroguardia ancora imbattuta in Bundesliga e un netto 5-0 rifilato all’Amburgo nell’ultimo turno. Atmosfera opposta in casa Eintracht, dove Adi Hütter fa già i conti con le prime crepe di una difesa che ha incassato 7 gol in due gare. La maggiore brillantezza e il cinismo dei padroni di casa rischiano di spingere le Adler in una vera e propria crisi, dirottando la scelta sulla combo 1X+Over 2.5.
Le previsioni sulle altre partite
Alla WWK Arena, l’Augsburg di Manuel Baum cercherà di mettere i bastoni tra le ruote al più quotato Bayer Leverkusen. I bavaresi sono la grande sorpresa di questo avvio grazie ai 6 punti in classifica arricchiti da ben 7 reti fatte, tra cui il perentorio 4-1 calato a Francoforte.
Le Aspirine di Carles Martinez, dopo il passaggio a vuoto all’esordio contro il neopromosso Elversberg, si sono riscattate rifilando un poker all’Union Berlino, ma storicamente soffrono terribilmente l’Augsburg, autentica “bestia nera” capace di batterle in entrambi i confronti della scorsa stagione. Considerata la facilità con cui entrambe vanno a segno e le identità offensive dei due tecnici, l’esito Gol+Over 2.5 appare decisamente probabile.
Molto interessante anche il duello tra Friburgo e Borussia Mönchengladbach. Gli uomini di Julian Schuster viaggiano a punteggio pieno e hanno collezionato solo successi tra coppa e campionato. Di contro, i Fohlen sono fermi a quota zero, travolti dalle amnesie difensive e reduci dal clamoroso KO interno per 3-4 contro l’Elversberg. La legge dell’Europa-Park Stadion e il momento d’oro dei padroni di casa fanno pendere l’ago della bilancia verso il segno 1.
Chiude il blocco delle 15:30 Hoffenheim-Stoccarda. La compagine di Christian Ilzer paga un avvio shock da due sconfitte e cinque gol subiti, appesantito dalle assenze e con l’incombenza dell’impegno europeo alle porte. Lo Stoccarda dell’ex Sebastian Hoeness arriva invece dal convincente esordio in Champions League (3-1 ai norvegesi del Viking) e vanta una rosa più strutturata per fare la gara. Storicamente l’incrocio regala gare aperte e ricche di capovolgimenti di fronte, motivo per cui il pronostico si orienta sulla fascia Multigol 2-4.
La nostra multipla
MAINZ-EINTRACHT FRANCOFORTE 1X+Over 2.5
BORUSSIA DORTMUND-PADERBORN Multigol 2-4 Casa+Multigol 0-1 Ospite
AUGSBURG-BAYER LEVERKUSEN Gol+Over 2.5
FRIBURGO-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 1
HOFFENHEIM-STOCCARDA Multigol 2-4
Comparazione quote
La vittoria del Friburgo è quotata a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet. Il segno “Multigol 2-4” in Hoffenheim-Stoccarda è quotato invece a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet.
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