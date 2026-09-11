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Pronostici Bundesliga 12 settembre ore 15:30: una multipla a quota 15

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Bundesliga, ghiotta occasione per Friburgo e Borussia Dortmund per rimanere a punteggio pieno. Il Mainz può acuire la crisi dell’Eintracht Francoforte. 

Terzo turno di Bundesliga pronto a regalare spettacolo nella classica finestra del sabato pomeriggio, con 5 sfide pronte a delineare le gerarchie sia in testa che in coda nella classifica del massimo campionato tedesco.

I giocatori del Dortmund
Pronostici Bundesliga 12 settembre ore 15:30: una multipla a quota 15 (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Partiamo dal match del Signal Iduna Park, dove il Borussia Dortmund di Niko Kovac, partito col piglio giusto grazie a un filotto di 4 vittorie consecutive tra coppe e campionato, ospita il neopromosso Paderborn, formazione battagliera e solida in fase difensiva che però non è ancora riuscita a sbloccarsi sul piano realizzativo dopo 180 minuti. Nonostante l’apprensione per il malore accusato in settimana da Karetsas contro il Villarreal (spagnoli battuti 3-2 nella prima giornata di League Phase di Champions League) e una serie di acciacchi che stanno minacciando i volti nuovi del mercato, la superiorità tecnica e la spinta del famigerato “muro giallo” dovrebbero scavare il solco, pur al cospetto di una formazione coriacea che in passato ha saputo strappare qualche pareggio a sorpresa in Vestfalia. Per questo motivo la giocata più opportuna cade sulla combinazione Multigol 2-4 Casa+Multigol 0-1 Ospite.

In contemporanea, alla MEWA Arena va in scena un accesissimo Mainz-Eintracht Francoforte. I Nullfünfer targati Urs Fischer volano sull’onda dell’entusiasmo: retroguardia ancora imbattuta in Bundesliga e un netto 5-0 rifilato all’Amburgo nell’ultimo turno. Atmosfera opposta in casa Eintracht, dove Adi Hütter fa già i conti con le prime crepe di una difesa che ha incassato 7 gol in due gare. La maggiore brillantezza e il cinismo dei padroni di casa rischiano di spingere le Adler in una vera e propria crisi, dirottando la scelta sulla combo 1X+Over 2.5.

Le previsioni sulle altre partite

Alla WWK Arena, l’Augsburg di Manuel Baum cercherà di mettere i bastoni tra le ruote al più quotato Bayer Leverkusen. I bavaresi sono la grande sorpresa di questo avvio grazie ai 6 punti in classifica arricchiti da ben 7 reti fatte, tra cui il perentorio 4-1 calato a Francoforte.

Un'esultanza dell'Augsburg
Pronostici Bundesliga 12 settembre ore 15:30: una multipla a quota 15 (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Le Aspirine di Carles Martinez, dopo il passaggio a vuoto all’esordio contro il neopromosso Elversberg, si sono riscattate rifilando un poker all’Union Berlino, ma storicamente soffrono terribilmente l’Augsburg, autentica “bestia nera” capace di batterle in entrambi i confronti della scorsa stagione. Considerata la facilità con cui entrambe vanno a segno e le identità offensive dei due tecnici, l’esito Gol+Over 2.5 appare decisamente probabile.

Molto interessante anche il duello tra Friburgo e Borussia Mönchengladbach. Gli uomini di Julian Schuster viaggiano a punteggio pieno e hanno collezionato solo successi tra coppa e campionato. Di contro, i Fohlen sono fermi a quota zero, travolti dalle amnesie difensive e reduci dal clamoroso KO interno per 3-4 contro l’Elversberg. La legge dell’Europa-Park Stadion e il momento d’oro dei padroni di casa fanno pendere l’ago della bilancia verso il segno 1.

Chiude il blocco delle 15:30 Hoffenheim-Stoccarda. La compagine di Christian Ilzer paga un avvio shock da due sconfitte e cinque gol subiti, appesantito dalle assenze e con l’incombenza dell’impegno europeo alle porte. Lo Stoccarda dell’ex Sebastian Hoeness arriva invece dal convincente esordio in Champions League (3-1 ai norvegesi del Viking) e vanta una rosa più strutturata per fare la gara. Storicamente l’incrocio regala gare aperte e ricche di capovolgimenti di fronte, motivo per cui il pronostico si orienta sulla fascia Multigol 2-4.

La nostra multipla

MAINZ-EINTRACHT FRANCOFORTE 1X+Over 2.5
BORUSSIA DORTMUND-PADERBORN Multigol 2-4 Casa+Multigol 0-1 Ospite
AUGSBURG-BAYER LEVERKUSEN Gol+Over 2.5
FRIBURGO-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 1
HOFFENHEIM-STOCCARDA Multigol 2-4

Comparazione quote

La vittoria del Friburgo è quotata a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet. Il segno “Multigol 2-4” in Hoffenheim-Stoccarda è quotato invece a 1.58 su GoldbetLottomatica e a 1.63 su Sportbet.

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