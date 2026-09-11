Pronostico Atalanta-Cagliari: la Dea all’assalto del fortino sardo

Atalanta-Cagliari è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La prima sconfitta stagionale dell’Atalanta è maturata sabato scorso all’Olimpico contro la Roma dell’ex Gasperini. Un KO beffardo, dal momento che fino al minuto 89′ la Dea era riuscita, pur con enorme sofferenza, a mantenere il vantaggio (gol del brasiliano Ederson a inizio ripresa). Poi il crollo fisico, di fronte a una squadra che aveva palesemente più benzina nelle gambe rispetto ai nerazzurri e che nel giro di soli 4 minuti ha ribaltato tutto con Hermoso e Soulé (1-2), facendo esplodere di gioia il tifo giallorosso. I bergamaschi hanno per giunta abbandonato il campo in 10 uomini per via dell’espulsione di Gaetano (proteste), che salterà dunque la sfida con il Cagliari.

Maurizio Sarri può comunque essere soddisfatto delle sue prime settimane sulla panchina orobica: nonostante la rivoluzione tattica in corso, l’Atalanta ha vinto due partite su tre in campionato ed ha superato il playoff in Conference League. Non male per una squadra che è ripartita con un nuovo allenatore e da concetti diversi rispetto a quelli che avevano fatto la fortuna della Dea durante l’era Gasperini.

Cagliari solidissimo

Sei punti ce li ha anche il Cagliari, bottino dignitosissimo per un club che punta ad una salvezza tranquilla. I sardi hanno vinto due importanti scontri diretti con Parma e Lecce (in entrambi i casi con il risultato di 1-0) ed in mezzo a questo doppio successo sono riusciti a limitare i danni contro i campioni d’Italia dell’Inter, che all’Unipol Domus si sono imposti “solo” 1-0. La vittoria contro il Lecce, decisa da una rete di Maldini, ha confermato la predisposizione al sacrificio dei rossoblù in fase di non possesso, anche se nella metà campo avversaria sono stati commessi troppi errori tecnici.

Fabio Pisacane a Bergamo ritrova Mina in difesa, mentre Kevin Carlos andrà in panchina insieme ai nuovi acquisti Nzola e Sugawara. Dall’altro lato, Sarri deve scegliere chi sarà l’esterno offensivo a sinistra (ballottaggio Elmas-Raspadori) e chi prenderà il posto dello squalificato Gaetano (Kessié favorito su Pasalic).

Come vedere Atalanta-Cagliari in diretta tv e streaming

Atalanta-Cagliari è in programma sabato alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Atalanta-Cagliari anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Un match che metterà a confronto il possesso e la manovra dell’Atalanta sarriana contro l’organizzazione e la tenuta difensiva del Cagliari di Pisacane. La Dea vanta la miglior percentuale di vittorie casalinghe della sua storia in Serie A proprio contro i sardi (58%), ma si troverà di fronte un blocco difensivo tra i più ermetici di questo avvio di campionato.

Considerando la tendenza dell’Atalanta a vincere di misura tra le mura amiche e l’estrema solidità del Cagliari, ci aspettiamo una gara contratta e dal punteggio contenuto. Non a caso l’esito storico più ricorrente tra le due formazioni è l’1-0, il che rende l’opzione Under 2.5 estremamente allettante per la quota. In chiave combo, l’1X+Under 3.5 offre la giusta protezione a favore dei padroni di casa di fronte a una difesa sarda disposta a concedere pochissimo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Elmas.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0