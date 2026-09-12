Pronostico Napoli-Bologna: sospiro di sollievo Allegri con questa statistica

Napoli-Bologna è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La stagione del Napoli è già partita in salita e sul banco degli imputati non poteva non finirci l’allenatore, Massimiliano Allegri, figura ormai altamente divisiva nel panorama del calcio italiano. Dopo il successo all’esordio contro il Genoa a Marassi, gli azzurri hanno perso tre scontri diretti di fila: 1-2 con il Como al “Maradona”, 3-2 con l’Inter a San Siro con tanto di rimonta nei minuti finali, e 0-1 con l’Arsenal nel debutto in Champions League, davanti al proprio pubblico. Il denominatore comune di questi tre KO è indubbiamente l’atteggiamento fin troppo passivo e scarsamente proattovo dei partenopei, accusa che sempre più spesso viene mossa nei confronti dell’allenatore livornese.

In settimana, per esempio, il Napoli ha finito per concedere 4.05 xG ai Gunners, producendone a malapena 0.22. E che i campioni di Inghilterra abbiano vinto con uno scarto minimo è solo un caso, se consideriamo che hanno sbagliato dei gol clamorosi (5 grandi occasioni e ben 26 tiri totali). Eppure Allegri a fine match ha visto dei progressi rispetto alle sfide con Como e Inter, dicendo che se il Napoli avesse difeso come contro l’Arsenal quasi certamente non sarebbe uscito sconfitto.

Fatto sta che gli azzurri adesso hanno urgenza di tornare a fare punti in campionato, perché c’è già chi chiede a gran voce la testa del tecnico.

Felsinei affamati di punti

E il Bologna non è proprio un avversario accomodante, benché non abbia iniziato affatto bene la stagione. I rossoblù una settimana fa hanno conquistato il primo punto dopo le sconfitte di misura – entrambe per 1-0 – con Lazio e Atalanta (immeritata quella con la Dea), ma il 2-2 casalingo con il Sassuolo non può certo far vedere il bicchiere mezzo pieno a Domenico Tedesco, da quest’anno sulla panchina del club emiliano.

Il Bologna si è sbloccato offensivamente nel derby – in gol i due attaccanti Piccoli e Dovbyk – ma sono state troppe le disattenzioni in fase di non possesso, coi felsinei che hanno perso tanti duelli e commesso errori da matita rossa. In ogni caso, anche l’ex ct della nazionale belga rimane sott’esame, sebbene non debba fare i conti con le stesse pressioni di Allegri. A Napoli, nel frattempo, non ci sarà Orsolini, fermato da un risentimento ai flessori: Bernardeschi e Orsolini ricopriranno il ruolo di esterni alti nel 4-3-3 ai lati di Piccoli, quest’ultimo avanti nelle gerarchie rispetto a Dovbyk, peraltro acciaccato. Dall’altro lato, l’ex tecnico di Milan e Juventus non avrà a disposizione Meret e Alisson Santos, entrambi usciti per infortunio in Champions. In porta andrà Milinkovic-Savic, al posto del brasiliano uno tra Lang e Neres.

Come vedere Napoli-Bologna in diretta tv e streaming

Napoli-Bologna è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Maradona” di Napoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Napoli-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il match del “Maradona” mette di fronte due formazioni con un disperato bisogno di punti per raddrizzare la rotta. Il Napoli ha senza dubbio l’organico per fare la partita e una cabala personale schiacciante per il suo allenatore: Allegri non ha mai perso contro il Bologna in carriera (19 vittorie e 7 pareggi in 26 precedenti). Tuttavia, i vistosi sbandamenti difensivi messi in mostra dagli azzurri nelle ultime uscite lasciano un margine di manovra importante per gli attaccanti felsinei.

Il Bologna, dal canto suo, ha dimostrato di sapersi esaltare in ripartenza e di possedere un’ottima percentuale nei dribbling tentati, dote che potrebbe mettere in crisi la linea difensiva partenopea. Con la necessità assoluta di vincere da parte dei padroni di casa e l’attitudine delle due retroguardie a concedere occasioni, la scelta più prudente cade sull’esito Gol, mentre l’accoppiata 1X+Over 1.5 è giustificata dalla probabile reazione d’orgoglio del Napoli davanti al pubblico amico. Crediamo che gli azzurri riescano a segnare almeno una rete (Multigol Casa 1-3) ma senza dilagare.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Neres.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Odgaard, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1