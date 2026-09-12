Sabalenka-Rybakina: una finale che profuma di resa dei conti

Sabalenka-Rybakina è una partita valida per la finale dello US Open e si gioca sabato alle 22: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Aryna Sabalenka ha già perso tanto, nel corso di questa settimana: dopo oltre 100 settimane in cima alla classifica mondiale femminile, è stata spodestata dal suo trono. E a spingerla giù dalla vetta è stata, guarda caso, la stessa giocatrice che stasera cercherà di portarle via anche un’altra cosa, vale a dire il titolo di campionessa dello US Open: Elena Rybakina, che è, di fatto, una delle sue più acerrime rivali.

La tigre bielorussa sarà mossa, dunque, da un’altra motivazione di fondo, oltre che dal desiderio di conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York, sulla cui superficie gioca in maniera assolutamente straordinaria. La sua avversaria, quello è poco ma sicuro, non le renderà la vita facile, anzi. Per Rybakina sarà la prima finale dello US Open in carriera, una tappa conquistata, non senza fatica, parallelamente al primo posto nel ranking Wta. Un passaggio di consegne che rende ancora più particolare, nonché avvincente, una finale già ricca di significato.

Il confronto diretto è uno degli elementi più interessanti della sfida di stasera. Sabalenka conduce 10-7, ma proprio nel 2026 Rybakina ha già battuto Aryna in una finale Slam, quella degli Australian Open. Anche se il bilancio complessivo premia la bielorussa, dunque, la kazaka ha dimostrato più volte di avere le armi per metterla in difficoltà. Accadrà di nuovo?

Sabalenka-Rybakina: il pronostico

Sabalenka parte favorita per quanto mostrato nel torneo e per la maggiore esperienza nelle finali dello US Open: conosce perfettamente le condizioni di gioco di New York e ha già vinto questo torneo due volte consecutive. Inoltre, il suo rendimento nelle ultime partite è stato inoltre molto convincente, poiché ha gestito in maniera molto efficace i momenti importanti, imponendo il proprio ritmo.

La kazaka, dal canto suo, arriva all’appuntamento con grande fiducia: la conquista del numero 1 ha dato ulteriore valore a un torneo già eccellente e il successo ottenuto contro Sabalenka nella finale dell’Australian Open dimostra che il confronto non è affatto chiuso in partenza. Rybakina può mettere Aryna sotto pressione soprattutto se riuscirà a mantenere alta la qualità del servizio e ad evitare di concedere alla bielorussa il controllo degli scambi. La sensazione, quindi, è che sulla carta Sabalenka abbia teoricamente qualcosa in più, ma se c’è una cosa di cui siamo certi è che Rybakina la costringerà a giocare a lungo. La maggiore esperienza di Aryna in questo tipo di appuntamenti e il bilancio favorevole nei precedenti spostano il pronostico dalla sua parte.

Sabalenka in Sabalenka-Rybakina.