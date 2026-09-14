Pronostico Elche-Real Madrid: slitta il primo appuntamento

Elche-Real Madrid è una gara della sesta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
La sconfitta in campionato contro il Betis è stata messa già da parte dal Real Madrid. Che la scorsa settimana ha prima battuto l’Inter in Champions League e poi si è divertito contro il Rayo Vallecano in casa. E Mourinho sa benissimo che per rimanere incollato al Barcellona questa sfida, sul campo dell’Elche, la deve vincere a tutti i costi.
Il primo appuntamento con la vittoria in casa Elche è rimandato. Ancora mancano i tre punti a questa squadra dopo cinque partite – penultimo posto in classifica con due pareggi – e manca, soprattutto, la qualità e la forza difensiva per riuscire a tenere a bada quei campioni che lo Special One ha davanti. I numeri parlano chiaro: l’Elche in cinque gare giocate ha subito tredici gol e solamente il Rayo Vallecano ha fatto peggio. Ora, con questa “tenuta” difensiva pensare di riuscire a tenere testa ad una squadra che sulla prima linea ha Mbappé, Vinicius e Bellingham è qualcosa di veramente complicato. Negli spazi il Real fa quello che vuole e anche nella serata di martedì, i madrileni, dovrebbero riuscire a prenderseli tutti. Ovvio che la vittoria esterna ci pare una conseguenza logica della cosa. Anche senza chissà quali particolari problemi.
Come vedere Elche-Real Madrid in diretta tv e streaming
La sfida Elche-Real Madrid, gara valida per la sesta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
La vittoria del Real Madrid, in un match da almeno tre reti complessive, è scontata. Occhio anche alla possibilità del NO GOL: i più coraggiosi possono anche pensare di decidere in questo modo visto che prima o poi una vittoria, senza regalare reti agli avversari, deve per forza di cose arrivare.
Le probabili formazioni di Elche-Real Madrid
ELCHE (4-4-2): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Valera, Morcillo, Villar, Moreno; Lemar; Nino.
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3
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