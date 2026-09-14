Pronostico Rayo Vallecano-Espanyol: è doppia cifra interna

Rayo Vallecano-Espanyol è una gara della sesta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Nonostante il non ottimale avvio di stagione, il Rayo Vallecano è una squadra che in casa riesce sempre a dare qualcosa in più. Sono nove infatti, tenendo ovviamente in considerazione anche la chiusura dello scorso campionato, le partite di fila in casa senza conoscere l’amaro gusto della sconfitta.

Viene da una vittoria di prestigio invece l’Espanyol: i catalani infatti hanno superato in trasferta l’Osasuna e di punti in classifica ne hanno sette. Non male, ma nemmeno benissimo, perché sono già arrivate due sconfitte in questo campionato. Diciamo che stavolta il fattore campo dovrebbe riuscire a fare la differenza in questo match, anche se in tre degli ultimi cinque scontri diretti che i padroni di casa hanno giocato davanti al loro pubblico sono arrivate tre sconfitte. Il pareggio manca dal 2018, un risultato questo che per via di quanto abbiamo visto fino al momento è quello che potrebbe davvero venire fuori. Una situazione che ci piace, eccome, perché un punto a testa aiuterebbe ad andare al turno del fine settimana, prima della sosta, con una certa tranquillità.

Come vedere Rayo Vallecano-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Espanyol, gara valida per la sesta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.75 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Una gara da almeno un gol per squadra. Il Rayo come detto prima in casa si trasforma, l’Espanyol sta bene e davanti ha gente di qualità. Poi occhio al pareggio. Un punto a testa e tutti felici.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Espanyol

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Audero; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Lopez, Bouare Samake; Tsitaishvili, Diaz, Garcia; Camello.

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; Hinojo, Cabrera, Riedel, El Hilali; Exposito, Gonzalez de Zarate; Dolan, Hernandez, M. Fernandez; R. Fernandez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1