Pronostico Torino-Roma: la quota da prendere è questa

Torino-Roma è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’obiettivo della Roma, che si presenterà con la migliore formazione possibile a Torino – anche se qualche cambio ci potrebbe essere rispetto alle ultime due uscite – è quello di rimanere a punteggio pieno e andare prima in classifica da sola, almeno per un paio di ore in attesa dell’Inter.

Ma i giallorossi di Gasperini giovedì sera hanno debuttato in Champions League contro il Fenerbahce dopo sette anni di assenza e qualcosa sotto l’aspetto fisico potrebbero anche pagarla. Sì, perché la massima competizione europea non è di certo l’Europa League, e vuole sofferenze maggiori e dispendio di energie maggiori, soprattutto a livello mentale. E questo è un fattore che sul campo difficile del Torino la Roma potrebbe pagare.

Anche perché la truppa di Abate, la passata settimana, è riuscita a prendersi la prima vittoria del proprio campionato sul campo della Fiorentina. Una vittoria sofferta sì ma meritata per i granata, che vorrebbero ovviamente sbloccarsi adesso davanti al proprio pubblico. Lo scorso anno è arrivata una vittoria in trasferta per la Roma, ma in generale, negli ultimi quattro scontri diretti, ha vinto chi ha giocato lontano dal pubblico amico. E questa è sicuramente una cosa non abitudinaria. Parliamo di qualcosa di unico. E non sappiamo se questa sera si ripeterà. Di certo c’è una quota da prendere assolutamente.

Come vedere Torino-Roma in diretta tv e streaming

Torino-Roma, in programma lunedì alle 18:30 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La quota sicura, secondo il nostro avviso, è quella del GOL. Da un lato il Toro ha guadagnato fiducia, dall’altro la Roma ha davanti dei giocatori che fanno la differenza in qualsiasi momento. Occhio anche al pareggio, perché i giallorossi in Turchia hanno speso moltissimo.

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Le probabili formazioni di Torino-Roma

TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Kulenovic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1