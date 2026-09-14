Pronostico Genoa-SudTirol: terza volta su quattro

Genoa-SudTirol è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla

Per rianimare un ambiente ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, il Genoa di Daniele De Rossi almeno in Coppa Italia, e contro una squadra di Serie B, deve vincere. E prendersi il passaggio del turno agli ottavi di finale.

La reazione contro il Frosinone, dopo tre sconfitte di fila, c’è stata. Ed è ovvio comunque che i pensieri liguri siano tutti rivolti alla classifica del campionato che non è bellissima con un solo punto. Però, la differenza di categoria, nonostante il SudTirol sia partito benissimo in stagione, dovrebbe aiutare nell’intento.

Ci sarà turnover, su questo non possiamo avere dubbi. Ed è pure per questo che chi scenderà in campo tra i padroni di casa avrà la voglia di farsi vedere e notare. Anche per mettere poi De Rossi in difficoltà nelle scelte che verranno fatte per il fine settimana. Per questo motivo vediamo il Genoa favorito. Anche perché, nei tre precedenti che ci sono tra queste due squadre, in due occasioni il Genoa ha vinto. Quindi sì, tre volte su quattro dopo martedì.

Come vedere Genoa-SudTirol in diretta tv e in streaming

Genoa-SudTirol è in programma martedì alle 18. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it. Il canale è Italia 1.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Il Genoa non può permettersi il lusso in questo momento di non vincere contro una squadra di Serie B. Deve ritrovare fiducia ed entusiasmo e questo si ha solamente centrando delle affermazioni. Quindi liguri vincenti e che andranno avanti in Coppa Italia, contro una formazione che comunque sta bene ed è in forma e dovrebbe riuscire anche a trovare almeno un gol nel corso dei novanta minuti.

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Le probabili formazioni di Genoa-SudTirol

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Sow, Ellertsson; Osmajic, Colombo.

SUDTIROL(4-2-3-1): Plizzari; Molina, Stivanello, Giorgini, Veroli; Rispoli, Tronchin; Lopes, Vasic, Bjarkason; Merkaj.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1