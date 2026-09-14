Home » CALCIO » Pronostico Genoa-SudTirol: terza volta su quattro

Pronostico Genoa-SudTirol: terza volta su quattro

di

Genoa-SudTirol è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla 

Per rianimare un ambiente ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, il Genoa di Daniele De Rossi almeno in Coppa Italia, e contro una squadra di Serie B, deve vincere. E prendersi il passaggio del turno agli ottavi di finale.

Pronostico Genoa-SudTirol
Pronostico Genoa-SudTirol: terza volta su quattro (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La reazione contro il Frosinone, dopo tre sconfitte di fila, c’è stata. Ed è ovvio comunque che i pensieri liguri siano tutti rivolti alla classifica del campionato che non è bellissima con un solo punto. Però, la differenza di categoria, nonostante il SudTirol sia partito benissimo in stagione, dovrebbe aiutare nell’intento.

Ci sarà turnover, su questo non possiamo avere dubbi. Ed è pure per questo che chi scenderà in campo tra i padroni di casa avrà la voglia di farsi vedere e notare. Anche per mettere poi De Rossi in difficoltà nelle scelte che verranno fatte per il fine settimana. Per questo motivo vediamo il Genoa favorito. Anche perché, nei tre precedenti che ci sono tra queste due squadre, in due occasioni il Genoa ha vinto. Quindi sì, tre volte su quattro dopo martedì.

Come vedere Genoa-SudTirol in diretta tv e in streaming

Genoa-SudTirol è in programma martedì alle 18. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it. Il canale è Italia 1.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Genoa è quotata 1.65 GoldbetLottomatica e a 1.65 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.90 su GoldbetLottomatica e a 1.95 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Il Genoa non può permettersi il lusso in questo momento di non vincere contro una squadra di Serie B. Deve ritrovare fiducia ed entusiasmo e questo si ha solamente centrando delle affermazioni. Quindi liguri vincenti e che andranno avanti in Coppa Italia, contro una formazione che comunque sta bene ed è in forma e dovrebbe riuscire anche a trovare almeno un gol nel corso dei novanta minuti.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Genoa-SudTirol

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Sow, Ellertsson; Osmajic, Colombo.
SUDTIROL(4-2-3-1): Plizzari; Molina, Stivanello, Giorgini, Veroli; Rispoli, Tronchin; Lopes, Vasic, Bjarkason; Merkaj.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Inter-Udinese

Pronostico Inter-Udinese: in Serie A non c’è storia

Pronostico Torino-Roma

Pronostico Torino-Roma: la quota da prendere è questa

Pronostico Como-Parma

Pronostico Como-Parma: quarta di fila