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Pronostico Espanyol-Elche: c’è la quota in calo

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Espanyol-Elche è una gara della settima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

Cinque punti di differenza dopo sei giornate. Non sono tanto i sette punti dell’Espanyol a fare la differenza – che ci possono stare – ma i due dell’Elche che in questo momento è ultimo in classifica con la peggior difesa: dopo sei giocate sono 16 i gol presi.

Pronostico Espanyol-Elche
Pronostico Espanyol-Elche: c’è la quota in calo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Solamente contro l’Athletic Bilbao gli ospiti non hanno preso almeno tre gol. Un dato clamoroso. Anche il Real Madrid, all’ultimo secondo, è riuscito a farne tre. E l’Espanyol, di questi evidenti problemi difensivi, ne potrebbe approfittare.

Ha segnato in tutte le partite giocate fino al momento la squadra padrona di casa. Anche se di vittoria ne è arrivata solamente una, e in trasferta, contro l’Osasuna. In casa un solo pareggio, contro il Siviglia. Tutte le altre sono state delusioni. Crediamo sia arrivato il momento per i catalani di riuscire a centrare il primo successo interno della propria annata contro una formazione in evidente crisi e che non sembra oggi di avere le forze per riuscire a cambiare la rotta. E poi c’è anche una quota in calo che ci potrebbe aiutare – anzi, che ci aiuta – in questo pronostico.

Come vedere Espanyol-Elche in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Elche, gara valida per la settima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Espanyol è quotata 1.80 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.68 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

La quota della vittoria dell’Espanyol è leggermente in salita. La classifica ci dice che i padroni di casa potrebbero riuscire a prendersi i tre punti. Quella in calo, invece, riguarda l’over 2,5. Con la difesa dell’Elche i tre gol dentro il match dovrebbero arrivare in maniera abbastanza serena.

Le probabili formazioni di Espanyol-Elche

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; Nunez, Riedel, Cabrera, Hinojo; Moscardo, Exposito; Fernandez Sanchez, Hernandez, Zaragoza; Fernandez Jaen.
ELCHE (5-4-1): Dituro; Buba Sangaré, edondo, Chust, Revivo, Valera; Tete Morente, Villar, Aguado, Neto; Nino. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1

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