Pronostico Bayern Monaco-Union Berlino: festa bagnata dalla birra

Bayern Monaco-Union Berlino è una partita valida per la quarta giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Non aprirà solo il quarto turno di Bundesliga il Bayern Monaco che ospita il casa l’Union Berlino, ma in questi giorni in Germania, in Baviera, sono quelli dell’Oktoberfest. E i padroni di casa hanno fatto pure una maglia celebrativa per la cosa.
Non è una cosa normale che dopo tre giornate il Bayern non sia primo in classifica a punteggio pieno. C’è stato un pareggio per i campioni in carica che, ovviamente, non avranno problemi poi nel corso dell’anno a prendersi di nuovo il titolo. Lo sappiamo benissimo che rispetto alle altre fanno davvero un campionato diverso. Ecco perché non ci stupiremmo se la corsa dovesse iniziare già venerdì sera contro l’Union Berlino, una delle peggiori difese del campionato con dieci gol già sul groppone.
Il fatto di giocare il venerdì, tra le altre cose, ha sempre aiutato il Bayern: nelle ultime 17 partite giocate questo giorno non hanno mai perso – 14 vittorie e tre pareggi – e vogliono acuire la crisi dell’Union Berlino che non iniziava così male da quando è tornata in Bundesliga nel 2019-2020. Momento nerissimo che dovrà essere cancellato, semmai, dopo la sosta. Nessuno crede, ovviamente, che questa situazione possa cambiare in questo anticipo serale. La differenza è totale e anche i precedenti sono così netti che non lasciano spazio a nessuna interpretazione.
Come vedere Bayern Monaco-Union Berlino in diretta tv e streaming
La sfida Bayern Monaco-Union Berlino è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Bayern Monaco ovviamente vincente, dentro una gara da almeno tre reti complessive. E questa è una delle quote in calo in queste ore. Si era partiti in un modo, e si sta scendendo verso il basso e probabilmente lo farà ancora nei minuti antecedenti alla partita. Il match si potrebbe decisamente sbloccare nel primo tempo.
Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Union Berlino
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.
UNION BERLINO (4-4-2): Raab; Trimmel, Querfeld, Van den Bosch, Rothe; Aebischer, Kemlein, Khedira, Burcu; Sharke, Latte Lath.
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