Pronostico Monaco-Lens: il cambio in panchina non porta a nulla

Monaco-Lens è una partita della quinta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Quattro punti dopo quattro partite sono costate la panchina a Toppmoller. Il Lens ha deciso di cambiare, sperando di trovare una nuova linfa. E per il momento si è affidato ad un tecnico ad interim: il posto è di Cahuzac.
Compito difficile riuscire a fare punti sul campo del Monaco, secondo in classifica, e che vuole andarsene in testa almeno per una notte. Un ottimo avvio quello dei monegaschi, che possono sicuramente sfruttare quelli che sono i problemi difensivi – quando giocano in trasferta – del Lens. La squadra giallorossa, infatti, ha incassato almeno due gol nelle ultime sette partite di campionato giocate lontano dalle mura amiche. Tra le altre cose, il Lens, ha iniziato a giocare oltre tre giorni. La passata settimana è stata impegnato in Champions League, con una vittoria. E siccome non è una squadra del tutto abituata a tenere questi ritmi, potrebbe pagare questa situazione. Insomma, il Monaco se ne andrà in testa almeno per una notte.
Come vedere Monaco-Lens in streaming
Monaco-Lens è in programma venerdì alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.
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Il pronostico
Monaco vincente. In una gara da almeno tre reti complessive. Il Lens vive un momento complicato – almeno in campionato – e la confusione non porterà a nulla. Affermazione dei monegaschi, anche per via dei problemi difensivi degli ospiti.
Le probabili formazioni di Monaco-Lens
MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Vanderson, Sane, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Coulibaly, Golovin, Idumbo; Brunner.
LENS (3-4-2-1): Risser; Gradit, Antonio, Udol; Aguilar, Cuisance, Bulatovic, Skoras; Sima, Thauvin; Edouard.
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