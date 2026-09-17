Pronostico Betis-Getafe: la stagione continua alla grande

Betis-Getafe è una gara della sesta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Con cinque vittorie nelle ultime sei partite giocate – compresa l’affermazione in Champions League – il Betis ha oggettivamente iniziato alla grande la stagione. E tra le altre cose ha pure battuto il Real Madrid.
La truppa di Pellegrini non ha mai iniziato così. E non vuole certamente fermarsi in questo momento. Anche per via di quelli che sono i precedenti del tecnico biancoverde: nei 31 precedenti sono arrivate 19 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Insomma, tutti i numeri sono da una sola parte.
Il Getafe ha giocato tre partite fuori casa quest’anno. Come sono andate a finire? Tutte allo stesso modo, con una sconfitta. Lo scorso anno è arrivata una clamorosa qualificazione in Conference League per questa squadra, che ha sicuramente overperformato. In questa annata le cose non sono iniziate benissimo, e inoltre ci sarà anche l’impegno in Conference League a ottobre. E questo influirà dopo, senza dubbio. Ma l’avvio non aiuta nemmeno adesso.
Come vedere Betis-Getafe in diretta tv e streaming
La sfida Betis-Getafe, gara valida per la sesta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Il Getafe è una squadra che subisce oggettivamente poco – o almeno è stato così – ma nemmeno segna tanto. Il Betis vive un ottimo momento, il migliore degli ultimi anni. E non si vuole fermare. Insomma, la vittoria dei padroni di casa non ci pare possa essere in discussione.
Le probabili formazioni di Betis-Getafe
BETIS (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Garcia; Fornals, Roca; Antony, Isco, Ezzalzouli; Hernandez.
GETAFE (4-4-2): Soria; Boselli, Romero, Djene, Mojica; Terrats, Martin, Mangala, Satriano; Unal, Monzon.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0
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