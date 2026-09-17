I pronostici di giovedì 17 settembre: non solo Europa League

I pronostici di giovedì 17 settembre, dopo il Milan tocca alla Juve di Luciano Spalletti debuttare nella seconda competizione per ordine di importanza.
Europa League ancora grande protagonista con la seconda carrellata di partite valide per la prima giornata della fase a girone unico. Stavolta tocca all’altra italiana, la Juventus, debuttare nell’edizione 2026-27 della seconda competizione continentale. All’Allianz Stadium arrivano gli olandesi del NEC, terzi nell’ultima Eredivisie ma retrocessi in Europa League dopo aver perso lo spareggio nel playoff di Champions con il Bodo/Glimt, anche abbastanza nettamente. Per il club di Nimega è in ogni caso una giornata storica: la loro ultima partecipazione a una coppa europea, infatti, risale a 17 anni fa.
Il gap tecnico e la differente abitudine ai palcoscenici internazionali tracciano ad ogni modo un solco netto in favore della Juve, che deve farsi personare la preoccupante battuta d’arresto di domenica scorsa con il Sassuolo.
I bianconeri avranno il pallino del gioco per lunghi tratti e cercheranno di sfruttare gli ampi spazi concessi dalla retroguardia del NEC, apparsa particolarmente vulnerabile nelle ultime settimane. D’altro canto, la formazione olandese tende a disputare incontri dall’elevato numero di occasioni e gol: in ben 8 delle 10 partite ufficiali giocate finora è uscito l’Over 2.5. Pur considerando la creatività dell’ex Ajax Tadic e Chery tra le fila degli ospiti, la fame di vittoria del gruppo di Spalletti e l’assenza del portiere titolare del NEC indirizzano il pronostico sul successo bianconero.
Per quanto riguarda gli altri match, attesa la vittoria del Lillestrom contro la Torreense, formazione che milita nella Serie B portoghese e che si è qualificata vincendo la Taça de Portugal, mentre in Besiktas-Marsiglia i gol non dovrebbero mancare, sebbene per i francesi sarà davvero complicato evitare la sconfitta contro la squadra di Vincenzo Italiano, in un grande momento di forma.
Si gioca, infine, anche in League Cup e Copa Libertadores: Manchester City e Flamengo favoriti rispettivamente contro Norwich e l’Indipendente del Valle.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X+MULTIGOL 2-5 in Crystal Palace-Lech Poznan, Europa League, ore 21:00
Vincenti
- LILLESTROM (in Lillestrom-Torreense, Europa League, ore 21:00)
- JUVENTUS (in Juventus-NEC, Europa League, ore 21:00)
- FLAMENGO (in Flamengo-Independiente del Valle, Copa Libertadores, ore 02:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- OFI Creta-Hoffenheim, Europa League, ore 18:45
- Manchester City-Norwich, League Cup, ore 20:30
- Besiktas-Marsiglia, Europa League, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Skeid-Valerenga, Coppa di Norvegia, ore 18:00
- Malaga-Villarreal, Liga, ore 21:30
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.22 GOLDBET ; 6.25 SPORTBET; 6.22 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Real Sociedad-Bournemouth, Europa League, ore 21:00
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