Pronostico Brentford-Chelsea: questo esito ormai è una tradizione

Brentford-Chelsea è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Brentford arriva al derby di West London ancora imbattuto in questa stagione, ma con una variabile che ormai accompagna da tempo le sue partite di Premier League: il pareggio. Dopo il netto 3-0 rifilato al Tottenham all’esordio, la squadra di Keith Andrews ha chiuso in parità le tre giornate successive contro Leeds, Sunderland e Bournemouth, portando a dieci i pareggi nelle ultime quattordici gare di campionato.

Il rendimento recente dei Bees è comunque positivo anche considerando tutte le competizioni. Il successo per 2-1 sul Reading ha permesso al Brentford di raggiungere il quarto turno di EFL Cup, mentre in campionato la squadra è settima con sei punti. Venerdì sera, però, arriva un avversario che ha già battuto il Brentford nell’ultimo confronto diretto, anche se l’edizione precedente del derby al Gtech Community Stadium si è conclusa sul 2-2.

Il Chelsea ha raccolto sette punti nelle prime quattro giornate, ma il suo avvio è stato decisamente più movimentato. I Blues hanno segnato dieci gol, secondo miglior attacco della Premier League, ma ne hanno incassati nove, il dato peggiore tra le prime nove della classifica. Dopo la sconfitta contro l’Arsenal è arrivato il 2-2 interno con l’Hull City, mentre in EFL Cup il 6-3 sul Leeds ha confermato la notevole produzione offensiva della squadra di Xabi Alonso.

Come vedere Brentford-Chelsea in diretta tv e streaming

La sfida tra Brentford e Chelsea è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Brentford ha un dato particolarmente significativo dalla propria parte: nessuna delle ultime cinque partite di Premier League disputate in casa contro il Chelsea si è conclusa con una vittoria dei Bees, ma le ultime quattro sono terminate tutte in parità. Anche l’andamento generale recente suggerisce una partita difficile da indirizzare verso una delle due squadre, considerando i tre pareggi consecutivi del Brentford e una sola vittoria del Chelsea nelle ultime sei trasferte di campionato.

Il Chelsea dispone di grande qualità negli ultimi metri, ma i nove gol incassati nelle prime quattro giornate raccontano una squadra ancora esposta. Il Brentford, invece, ha dimostrato di saper restare dentro le partite e arriva al derby senza sconfitte stagionali: prevediamo, pertanto, un ulteriore pareggio.

Le probabili formazioni di Brentford-Chelsea

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Schuster, Ajer, Lewis-Potter; Janelt, Sangare; Schade, Yarmolyuk, Anthony; Igor Thiago.

CHELSEA (3-4-2-1): Martinez; Fofana, Lacroix, Colwill; Pedro Neto, Lavia, James, Chavarria; Palmer, Joao Pedro, Rogers.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2