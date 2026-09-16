Pronostico Juventus-NEC: olandesi abbonati a questo segno

Juventus-NEC è una partita della prima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Luciano Spalletti e la sua Juventus non hanno neppure il tempo di metabolizzare la prima sconfitta stagionale con il Sassuolo: c’è già il primo impegno continentale alle porte, vale a dire la gara con gli olandesi del NEC Nijmegen, valevole per la prima giornata della League Phase dell’Europa League.

L’atmosfera alla Continassa è tornata ad essere pesante: alle due vittorie iniziali con Frosinone e Parma hanno fatto seguito il pari con il Milan – rossoneri raggiunti in extremis da un colpo di testa di Gatti – ma soprattutto l’inaspettata e beffarda sconfitta di Reggio Emilia, maturata in pieno recupero con tanto di gol decisivo al minuto 94 da parte di Adzic, centrocampista montenegrino classe 2006 ceduto in prestito al club neroverde proprio dalla Juve nel corso dell’ultimo mercato estivo. Una rete che ha vanificato il tentativo di rimonta da parte della Signora, che al 91′ aveva riportato il risultato in parità con uno scatenato Zhegrova (doppietta).

Un rocambolesco 3-2 che ha messo a nudo i problemi di una squadra che non riesce trovare il modo di uscire definitivamente dal tunnel, tra un attacco che continua a sparare a salve, una difesa che al Mapei Stadium si è riscoperta fragile e un allenatore che certamente ci sta mettendo del suo, al punto da far invocare ad una buona parte dei tifosi – e non solo – il nome di Antonio Conte.

NEC in Europa dopo 17 anni

Spalletti spera dunque un pronto riscatto in Europa League contro un avversario che torna a farsi vivo sui palcoscenici continentali a distanza di 17 anni dall’ultima volta. In realtà il NEC, arrivato a sorpresa terzo nella scorsa edizione dell’Eredivisie, ha avuto la possibilità di giocare addirittura la Champions, ma gli uomini di Dick Schreuder si sono fermati all’ultimo scoglio dei preliminari, lo spareggio con i norvegesi del Bodo/Glimt, travolgenti sia all’andata che al ritorno (1-3 e 3-0).

NEC che peraltro non sta facendo benissimo in campionato: sabato scorso è stato spazzato via dal Cambuur con un netto 3-0 e nelle ultime tre giornate ha portato a casa un solo punto, incassando la bellezza di 8 gol complessivi.

Probabile che il tecnico bianconero decida di regalare minuti a chi finora ha giocato poco: il secondo portiere Grabara insidia Vicario e non è da escludere che ritorni la difesa a tre, formata da Kalulu, Gatti e Lucumì. A centrocampo si candida per una maglia l’ex Tottenham Sarr, davanti invece Kolo Muani, tra i peggiori in campo in Emilia, verrà supportato da Nico Gonzalez e Woltemade. Nel NEC l’assenza più importante riguarda la porta: l’estremo difensore titolare Crettaz, infatti, è squalificato e verrà sostituito da Polster.

Come vedere Juventus-NEC in diretta tv e streaming

Juventus-NEC è in programma giovedì alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il gap tecnico e la differente abitudine ai palcoscenici internazionali tracciano un solco netto in favore della Juve. I bianconeri avranno secondo noi il pallino del gioco per lunghi tratti e cercheranno di sfruttare gli ampi spazi concessi dalla retroguardia di Schreuder, apparsa particolarmente vulnerabile nelle ultime settimane.

D’altro canto, il NEC tende a disputare incontri dall’elevato numero di occasioni e gol. In ben 8 delle 10 partite ufficiali giocate finora dagli olandesi è uscito l’esito Over 2.5, oltre ad aver registrato il segno Gol in 15 delle ultime 19 uscite esterne. Pur considerando la creatività dell’ex Ajax Tadic e Chery tra le fila degli ospiti, la fame di vittoria del gruppo di Spalletti e l’assenza del portiere titolare del NEC indirizzano il pronostico sulla combo 1+Over 2.5.

Le probabili formazioni di Juventus-NEC

JUVENTUS (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumì; Celik, Koopmeiners, Sarr, McKennie; Nico Gonzalez, Woltemade; Kolo Muani.

NEC (3-4-2-1): Polster; Storm, Sandler, Kabar; Tadic, Nejasmic, Geiger, Bischoff; Lebreton, Chery; Sierhuis.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1