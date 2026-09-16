Pronostico Lillestrøm-Torreense: favole a confronto in Norvegia

Lillestrøm-Torreense è una partita della prima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Torreense, club portoghese di Torres Vedras – cittadina a meno di un’ora dalla capitale Lisbona – nella storia ci è entrata già, al di là di come finirà la sua avventura nella League Phase di Europa League. Parliamo, infatti, di un club che milita nella seconda divisione del sistema calcistico lusitano ma che è riuscita clamorosamente a qualificarsi alla seconda competizione nazionale per ordine d’importanza grazie all’incredibile successo nell’ultima edizione della Taça de Portugal, la coppa nazionale del Portogallo, vincendo la finale contro il blasonatissimo Sporting CP ai supplementari.

Una vera e propria favola, che ora proseguirà su palcoscenici ovviamente mai calcati dalla Torreense, sempre guidata dal Luis Tralhao, il tecnico artefice dello storico trionfo dello scorso maggio all’Estadio Nacional do Jamor. L’obiettivo, manco a dirlo, è provare a limitare i danni contro avversari di ben altro calibro. Non sarà semplice, considerando anche che la formazione azulgrana ha vinto solamente una delle sette partite ufficiali giocate finora, compresa la Supercoppa con il Porto (KO per 1-0 a inizio agosto). Nella Liga Portugal 2 la squadra di Tralhao è quattordicesima e l’unica vittoria è arrivata contro il Benfica B. Non si registrano, tuttavia, sconfitte nette, ad esclusione del tracollo interno con il Vizela (0-3).

Gialloneri quinti in Eliteserien

L’esordio avverrà in Norvegia, contro il Lillestrøm, curiosamente un’altra compagine che appena un anno militava nella serie cadetta e che si è qualificata all’Europa League vincendo l’edizione 2025 della coppa nazionale, in una stagione in cui i gialloneri sono anche tornati al piano di sopra.

Per avere accesso alla League Phase, in ogni caso, gli uomini di Hans Erik Odegaard hanno dovuto superare un turno preliminare: a fine agosto è stata decisiva la vittoria per 2-1 contro l’Egnatia, maturata nei tempi supplementari (in Albania all’andata era finita 1-1). In Eliteserien il Lillestrøm è quinto in classifica dopo 20 giornate e viene da due vittorie di fila contro Brann e Valerenga, fondamentali per archiviare un mese difficile in cui i gialloneri avevano collezionato solo un punto in 5 turni.

Odegaard si affiderà a un tridente d’attacco in gran forma composto da Gulbrandsen (6 gol stagionali), Felix Va e Olsen. L’unica nota stonata riguarda le defezioni di Jebara e Alperud, oltre al dubbio sul perno difensivo Garnås. Con il solo Guerrero fuori per infortunio, i lusitani punteranno invece sull’esperienza del veterano Stopira al centro della difesa e sulle accelerazioni dell’esterno d’attacco Jean per tentare di spaventare i padroni di casa.

Come vedere Lillestrøm-Torreense in diretta tv e streaming

Lillestrøm-Torreense è in programma giovedì alle 21:00 all’Arasen Stadion di Lillestrøm, in Norvegia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Lillestrøm è quotata a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Sportbet. La combo “1+Multigol 1-5” è quotata invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet.

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Il pronostico

Sulla carta il divario di ritmo, esperienza e condizione fisica pende nettamente dalla parte del Lillestrøm. Gli ospiti stanno faticando anche nel secondo livello del calcio portoghese e potrebbero accusare la pressione dell’esordio e l’impatto con il clima scandinavo.

Ciononostante, il Lillestrøm tende a concedere sempre qualcosa sul piano difensivo tra le mura amiche in ambito internazionale (ha registrato l’esito Gol in tutte le ultime sei partite casalinghe disputate in Europa). Il momento di forma dei padroni di casa unito alla vena realizzativa di Gulbrandsen e compagni spinge in prima battuta sul segno 1, mentre in ottica combo l’opzione 1+Multigol 1-5 offre equilibrio tra potenziale offensivo e solidità di risultato.

Le probabili formazioni di Lillestrøm-Torreense

LILLESTROM (4-1-4-1): Dahlberg; Ranger, Foss, Gabrielsen, Elkaer; Ibrahimaj; Kitolano, Felix Va, Nyheim, Bassi; Gulbrandsen.

TORREENSE (4-3-3): Adriel; Bruno, Feltes, Stopira, Alcedo; Simoes, Oudrhiri, Alfaro; Baradji, Drammeh, Jean.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1