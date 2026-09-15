Pronostico Manchester City-Norwich: un numero che dice tutto

Manchester City-Norwich è una partita del terzo turno di EFL Cup e si gioca giovedì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il Manchester City arriva al terzo turno di EFL Cup con una striscia di cinque vittorie consecutive e con il morale rinforzato dal successo nel derby di domenica. Lo 0-1 sul campo del Manchester United ha permesso alla squadra di Enzo Maresca di restare a punteggio pieno dopo quattro giornate di Premier League, mentre in Champions League era già arrivato il successo per 2-0 sul Porto. Dopo la sconfitta contro l’Arsenal nel Community Shield, la risposta è stata immediata.
Il Norwich affronta invece la trasferta all’Etihad dopo un’altra battuta d’arresto in Championship: il 4-3 subito dal Middlesbrough ha lasciato i Canaries al dodicesimo posto, con tre vittorie e quattro sconfitte nelle prime sette giornate. Il percorso in EFL Cup è stato però convincente, con il 4-1 al MK Dons nel primo turno e il 2-1 sul Cardiff nel secondo.
La sfida riporta alla memoria gli ultimi confronti diretti, tutti favorevoli al Manchester City. I Citizens hanno vinto gli ultimi tre incontri contro il Norwich segnando complessivamente 14 gol senza subirne alcuno: l’ultimo precedente risale al febbraio 2022, quando all’Etihad finì 4-0. Il City è inoltre il campione in carica della competizione, dopo aver battuto l’Arsenal nella finale della scorsa stagione, mentre il Norwich non solleva il trofeo dal 1985.
Come vedere Manchester City-Norwich in diretta tv e streaming
La sfida tra Manchester City e Norwich è in programma giovedì 17 settembre alle 20:30. Si potrà seguire in streaming su Como Tv, sottoscrivendo l’abbonamento mensile, al costo di 2.99, oppure quello annuale, il cui prezzo è di 19.99.
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Il pronostico
Il Manchester City parte con un vantaggio evidente per qualità e rendimento, anche considerando il momento attraversato dalle due squadre. I padroni di casa hanno vinto cinque partite consecutive dopo la sconfitta nel Community Shield e sono a punteggio pieno in Premier League, mentre il Norwich ha già perso quattro delle prime sette gare di Championship.
Anche la storia recente degli scontri diretti spinge nella stessa direzione: il Manchester City ha vinto gli ultimi tre confronti senza concedere gol e ha segnato 14 reti complessive. Il Norwich ha superato due turni per arrivare all’Etihad, ma l’ostacolo questa volta è nettamente più alto e il pronostico, pert tutta risposta, sorride quindi al Manchester City.
Le probabili formazioni di Manchester City-Norwich
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Rulli; Khusanov, Reis, Guehi, Lewis; Kovacic, Bouaddi; Allan, Ndiaye, Semenyo; Haaland
NORWICH (4-2-3-1): Grimshaw; Stacey, McConville, Cordoba, Chrisene; Wright, Mattsson; Maghoma, Schwartau, Musaba; Makama
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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