Al Wta Guadalajara è già corsa ai quarti: le favorite per il passaggio del turno

Ottavi di finale Wta Guadalajara: ecco analisi e pronostici delle sfide Stephens-Tjen, Day-Samsonova, Kostyuk-Townsend e Sonmez-Jovic.

Il Wta 500 di Guadalajara ha già regalato i primi verdetti e ora, con gli ottavi di finale all’orizzonte, il tabellone si restringe verso la zona decisiva della settimana. Tra le protagoniste di questo turno ci sarà Marta Kostyuk, prima testa di serie, che affronta Taylor Townsend, mentre Liudmila Samsonova, numero 8 del seeding, trova dall’altra parte della rete Kayla Day. Interessanti anche le sfide tra Sloane Stephens e Janice Tjen. Completa il quadro Zeynep Sonmez-Iva Jovic.

Relativamente a quest’ultimo match, Jovic parte come favorita, arrivata com’è a Guadalajara con credenziali importanti dopo una stagione nella quale ha ottenuto risultati di rilievo, compresa la prima vittoria contro una top 5. Sonmez ha a sua volta conquistato l’accesso agli ottavi con una prestazione molto convincente contro Shymanovich, ma il pronostico resta dalla parte di Jovic, che può sfruttare la maggiore solidità complessiva.

In Stephens-Tjen, ci sentiamo di dare più fiducia alla seconda: Stephens ha ritrovato il successo a livello Wtadopo un periodo complicato, ma la statunitense deve ora affrontare una giocatrice che nel corso della stagione ha mostrato una crescita importante. Tjen ha già dimostrato di poter competere a questo livello e può avere qualcosa in più sul cemento di Guadalajara.

WTA Guadalajara: il pronostico degli ottavi

Day-Samsonova vede invece Samsonova come favorita. La russa ha superato il primo ostacolo contro Jacquemot e arriva agli ottavi con l’obiettivo di dare continuità al torneo; Day ha iniziato bene battendo Kalieva, ma il confronto con una giocatrice più esperta e abituata a questo tipo di appuntamenti sposta il pronostico dalla parte di Samsonova.

In Kostyuk-Townsend la scelta è Kostyuk. L’ucraina è la prima testa di serie del torneo e parte quindi con maggiori responsabilità, ma anche con un percorso sulla carta alla sua portata. Townsend possiede qualità per complicare la partita e ha già mostrato di poter mettere in difficoltà avversarie di alto livello, ma Kostyuk resta la giocatrice su cui puntare.

Tjen in Stephens-Tjen

Samsonova in Day-Samsonova

Kostyuk in Kostyuk-Townsend

Jovic in Sonmez-Jovic