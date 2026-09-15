Pronostico Sturm Graz-Rennes: questo trend fuori casa ha dell’incredibile

Sturm Graz-Rennes è una partita della prima giornata della League Phase di Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per il Rennes si tratta di un gradito ritorno in Europa dopo due forfait consecutivi a livello continentale. I bretoni ci sono riusciti grazie al sesto posto ottenuto nell’ultima Ligue 1. Uno slot che inizialmente valeva il pass per la Conference ma poi, in virtù dell’affermazione del Lens in Coppa di Francia, ha garantito il lasciapassare per la più prestigiosa e competitiva Europa League. Gran parte dei meriti di questa crescita repentina sono da attribuire all’allenatore Franck Haise, arrivato a campionato in corso nel febbraio 2026 dopo la deludente esperienza alla guida del Nizza, conclusa con un inevitabile esonero.

Il Rennes è al momento una delle cinque squadre ancora imbattute nel massimo campionato transalpino dopo quattro giornate. Tre vittorie, un pareggio e neppure una sconfitta per gli uomini di Haise, che hanno pure due punti in più della corazzata PSG e che condividono la vetta con Lille e Monaco. Venerdì scorso è arrivato il terzo successo di fila, con Thomasson che ha castigato 1-0 una potenziale contender come il Marsiglia al Roazhon Park.

L’esordio europeo avverrà però in trasferta, a Graz contro lo Sturm vicecampione d’Austria (il club della Stiria ha chiuso al secondo posto dietro al LASK). I bianconeri non sono riusciti ad approdare alla League Phase di Champions League, venendo eliminati nei preliminari dal più attrezzato Fenerbahçe (2-0 in Turchia e 0-1 alla Merkur Arena).

Metabolizzata quella delusione, gli uomini guidati da Fabio Ingolitsch stanno provando a trovare continuità nella Bundesliga austriaca ma i risultati restano contrastanti. Prima della vittoria nello scontro diretto con il LASK di domenica scorsa, lo Sturm veniva da una brutta sconfitta in casa del Rapid Vienna (3-1).

Scelte obbligate in attacco per gli austriaci

Le Pantere Nere partecipano all’Europa League per il secondo anno consecutivo e l’obiettivo è fare meglio rispetto all’edizione 2025-26, quando arrivarono 26esimi mancando per un soffio l’accesso ai playoff.

Con l’infermeria occupata da Grgic e Soglo, per Ingolitsch le scelte sono obbligate, specie in attacco dove l’incertezza sulle condizioni di Jatta spalancherà probabilmente le porte della titolarità a Kiteishvili. Gli austriaci dovranno aggrapparsi al fattore campo (una sola sconfitta interna in tutto il 2026) per compensare l’ormai disastroso tabù esterno europeo (10 partite europee lontano da Graz senza neppure una vittoria).

Come vedere Sturm Graz-Rennes in diretta tv e streaming

La sfida Sturm Graz-Rennes è in programma mercoledì alle 21:00 alla Merkur Arena di Graz, in Austria. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

I francesi vantano una spiccata propensione a disputare sfide ricche di reti lontano dalle mura amiche, come testimoniato dall’esito Over 2.5 registrato puntualmente in tutte le ultime 11 trasferte ufficiali disputate. Il confronto di Graz presenta dunque un netto contrasto tra la forma straripante degli ospiti lontano dal Roazhon Park e la forza casalinga degli austriaci.

Considerando la spinta offensiva del Rennes in trasferta e le difficoltà dei bianconeri contro squadre di caratura superiore, la giocata Over 2.5 appare naturale. La combo X2+Over 1.5 premia invece il grande momento della squadra di Haise.

Le probabili formazioni di Sturm Graz-Rennes

STURM GRAZ (4-2-3-1): Khudyakov; Heil, Vallci, Koller, Balbo; Weinhandl, Stankovic; Beganovic, Hodl, Diakité; Kiteishvili.

RENNES (4-1-4-1): Samba; Frankowski, Cresswell, Rouault, Merlin; Rongier; Blas, Camara, Thomasson, Tamari; Lepaul.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2