Pronostico Coventry-Aston Villa: una rivalità che riemerge dal passato

Coventry-Aston Villa è una partita del terzo turno di EFL Cup e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Sono passati più di 25 anni dall’ultima sfida ufficiale tra Coventry e Aston Villa, e il loro nuovo incrocio arriva in un momento particolarmente delicato per entrambe. Il precedente risale al maggio 2001, quando la vittoria del Villa condannò i rivali alla retrocessione dalla massima serie; da allora, le strade dei due club hanno seguito percorsi molto diversi, fino a ritrovarsi ora nel terzo turno di EFL Cup.
Il Coventry è tornato in Premier League da campione di Championship, ma l’impatto con la nuova categoria è stato disastroso: dopo quattro giornate la squadra di Frank Lampard è ancora senza punti e senza gol segnati, mentre le reti incassate sono già dieci. L’unico successo stagionale è arrivato proprio in Coppa di Lega, con il 4-2 sul campo del Plymouth che ha permesso ai padroni di casa di raggiungere questo derby.
Anche l’Aston Villa sta vivendo un avvio molto al di sotto delle aspettative. La formazione di Unai Emery ha raccolto un solo punto nelle prime quattro giornate di Premier League e sabato ha perso 2-1 in casa contro il Nottingham Forest. In mezzo, però, è arrivata una vittoria importante in Champions League sul campo del Club Brugge, segnale di una squadra che in Europa ha già mostrato una versione diversa da quella vista in campionato. Il derby di Coventry rappresenta così anche l’occasione per dare una prima svolta alla stagione.
Come vedere Coventry-Aston Villa in diretta tv e streaming
La sfida tra Coventry e Aston Villa è in programma mercoledì 16 settembre alle 21. Si potrà seguire in streaming su Como Tv, sottoscrivendo l’abbonamento mensile, al costo di 2.99, oppure quello annuale, il cui prezzo è di 19.99.
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Il pronostico
Il Coventry ha il vantaggio di giocare in casa e può contare sulla spinta di una sfida che per la tifoseria ha un significato particolare, ma i numeri dell’inizio di campionato sono difficili da ignorare. Quattro sconfitte consecutive, nessun gol segnato e dieci subiti raccontano di una squadra che sta pagando duramente il salto di categoria. In Coppa, però, i precedenti di questa stagione sono più incoraggianti, visto il 4-2 ottenuto a Plymouth.
L’Aston Villa non sta certo brillando in Premier League, ma possiede maggiore esperienza e qualità complessiva e può inoltre presentarsi con alcuni giocatori che hanno bisogno di minuti dopo la rotazione prevista da Emery. La vittoria di Bruges ha mostrato che il rendimento della squadra può cambiare sensibilmente nelle competizioni europee e di coppa, ed è per questo che riteniamo che saranno gli ospiti ad avere la meglio in questo match.
Le probabili formazioni di Coventry-Aston Villa
COVENTRY (3-4-2-1): Bentley; Latibeaudiere, Thomas, Mfuni; Van Ewijk, Grimes, Torp, Dasilva; Tchaouna, Hamer; Cherif
ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Wan-Bissaka, Harwood-Bellis, Mings, Ruggeri; Bogarde, Kamara; McGinn, Buendia, Mbaye; Abraham
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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