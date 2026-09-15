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Pronostico Atletico Madrid-Osasuna: dodicesima volta senza storia

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Atletico Madrid-Osasuna è una gara della sesta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

Dopo due sconfitte di fila tra Liga e Champions League, nello scorso fine settimana l’Atletico Madrid ha ritrovato la vittoria in campionato. Anche molto bene, c’è da dire, perché andare a vincere tre a zero sul campo della Real Sociedad non è cosa da tutti e non è cosa da tutti i giorni.

Pronostico Atletico Madrid-Osasuna
Pronostico Atletico Madrid-Osasuna: dodicesima volta senza storia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tre punti importanti, quindi, per gli uomini di Simeone che vogliono trovare una vittoria in casa contro l’Osasuna che ha iniziato invece in maniera altalenante. Gli ospiti infatti nelle ultime due partite hanno perso, prendendo in 180 minuti la bellezza di sette gol. Tantissimi, e che hanno messo in evidenza dei grossi problemi difensivi. I sette punti quindi delle prime tre giornate sono rimasti tali e, alle sesta giornata, anzi dopo la sesta giornata, dovrebbero rimanere identici. Non pensiamo minimante che questa squadra possa riuscire in qualche modo a prendersi la vittoria, o il pareggio, su un campo difficile come quello del Metropolitano.

Ci sono anche i precedenti che ci spingono a dire questa cosa: negli ultimi tredici nei quali l’Atletico ha giocato in casa, una sola volta l’Osasuna ha vinto e una sola volta ha pareggiato. Per il resto solo sconfitte, la bellezza di undici sconfitte. Adesso si farà anche dodici.

Come vedere Atletico Madrid-Osasuna in diretta tv e streaming

Come vedere Atletico Madrid-Osasuna
Come vedere Atletico Madrid-Osasuna in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Atletico Madrid-Osasuna, gara valida per la sesta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.38 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

L’Osasuna prende gol e l’Atletico Madrid ha dimostrato di saperli fare. Ecco, arriverà la dodicesima vittoria nelle ultime 14 partite dei madrileni contro l’Osasuna in casa. Una gara da almeno tre gol complessivi, inoltre.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Osasuna

ATLETICO MADRID (3-4-3): Oblak; Pubill, Romero, Hancko; Simeone, Llorente, Hjulmand, Grimaldo; Baena, David, Lee.
OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Arguibide, Yeboah, Catena, Bretones; Moncayola, Munoz; Ruben Garcia, Raul Garcia, Barja; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0

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