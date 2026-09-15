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Pronostico Deportivo A Coruña-Siviglia: il digiuno non si interrompe

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Deportivo A Coruña-Siviglia è una gara della sesta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

Un ottimo ritorno in Liga quello del Deportivo la Coruna. Nove punti in classifica dopo cinque giornate, nessuna sconfitta. Sì, ottimo. Una squadra che al momento è trascinata da Aubameyang.

Pronostico A Coruna-Siviglia
Pronostico A Coruna-Siviglia: il digiuno non si interrompe (AnsaFoto) – Ilveggente.it

C’è un però: il Siviglia non perde su questo campo – e di confronti ce ne sono stati – dal 2009. E inoltre, il Depor, contro gli andalusi, non hanno vinto negli ultimi tredici scontri diretti. Diciamo che i numeri sono questi, e fotografano una partita che ha sempre un padrone, o quasi, e un’altra squadra che cerca di non prenderle. Detto questo, il Siviglia a differenza degli anni scorsi ha iniziato molto bene la propria annata. Sono dieci i punti in classifica e l’unica sconfitta stagionale è arrivata contro l’Atletico Madrid, un club che lotta per altre situazioni di classifica.

Una partita comunque che ci appare molto equilibrata, su questo non ci possono essere discussioni. E un punto a testa potrebbe anche stare comodo. Certo, in questo modo il digiuno dei padroni di casa continuerà…

Come vedere Deportivo A Coruña-Siviglia in diretta tv e streaming

Come vedere A Coruna-Siviglia
Come vedere Deportivo A Coruña-Siviglia in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida A Coruna-Siviglia, gara valida per la sesta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pareggio è quotato 3.00 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Intanto è una partita da GOL, perché entrambe stanno bene e perché entrambe hanno una mentalità offensiva. Poi occhio al pareggio, come spiegato prima. Un risultato che farebbe sorridere tutti.

Le probabili formazioni di Deportivo A Coruña-Siviglia

DEPORTIVO A CORUNA (4-1-3-2): Roman; Navarro, Noubi, Gimenez, Quagliata; Casado; Cruz Luismi, Amatucci, Soriano; Hernandez, Aubameyang.
SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Iglesias, Castrin, Salas, Suazo; Agoume, Fofana; Sierra, Romero, Ejuke; Ure.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1

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