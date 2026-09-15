Pronostico Milan-Benfica: le amnesie possono costare care

Milan-Benfica è una partita della prima giornata della League Phase di Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

È solo Europa League ma la sfida tra Milan e Benfica, due club che insieme si sono laureati nove volte (7 i rossoneri, 2 i portoghesi) campioni continentali in passato, emette indiscutibilmente vibes da Champions. E poi quella di San Siro è una partita che ha un sapore speciale per il tecnico del Diavolo, Ruben Amorim, nato a Lisbona e cresciuto nel settore giovanile delle Aquile, vestendo successivamente la maglia biancorossa per nove stagioni, intervallate dalle fugaci esperienze con il Braga e i qatarioti dell’Al-Wakrah.

Un esame vero, insomma, per un Milan che non sembra avere intenzione di snobbare questa competizione e che vuole scacciare via le tensioni per i due pareggi di fila con Juventus e Lazio in campionato, match in cui Maignan e compagni hanno alternato cose positive ad altre preoccupanti.

Sabato scorso, ad esempio, il Diavolo ha rischiato di essere travolto nel primo tempo dai biancocelesti ed Amorim può dirsi fortunato per aver concluso la prima frazione di gioco in svantaggio di soli due gol. Nella ripresa, però, è uscita fuori la qualità dei meneghini, anche grazie ai cambi dell’allenatore. Particolarmente azzeccato quello di Moreira, arrivato in estate dal Salisburgo per 50 milioni di euro: entrato al posto di un disastroso Estupinan, l’esterno belga ha rimesso le cose a posto con una doppietta, realizzata nel giro di due minuti.

Un problema di uomini, ma evidentemente anche di approccio, come ha rimarcato lo stesso Amorim nell’intervista post-partita. Fatto sta che il Milan è ancora imbattuto in Serie A dopo quattro turni, in cui ha raccolto due vittorie (Torino, Venezia) e altrettanti pareggi.

Il Benfica sta segnando a raffica

Decisamente più lineare il percorso del Benfica, guidato dall’ex allenatore del Fulham Marco Silva. Le Aquile, dopo il clamoroso pari all’esordio con l’Academico Viseu, ne hanno vinte cinque di fila, soprattutto grazie a un attacco che in Portogallo in questo momento non ha rivali (21 reti). Tuttavia, c’è chi ha fatto meglio: il Porto capolista, infatti, è a punteggio pieno.

Ricordiamo che la stagione del Benfica è iniziata prestissimo: i biancorossi hanno dovuto superare lo scoglio dei preliminari, iniziando dalle qualificazioni di luglio e sbaragliando, nell’ordine, San Gallo, Hearts e AGF Aarhus, senza mai rischiare davvero l’eliminazione.

Per quanto riguarda la formazione, Marco Silva dovrebbe cambiare qualcosa rispetto al match dello scorso fine settimana contro il Gil Vicente, spazzato via 3-1. In mediana tornerà dal 1′ Palhinha ma per l’allenatore sarà impossibile rinunciare a gente come Pavlidis e Prestianni, due autentici mattatori finora con 13 gol totali in Liga Portugal. Tanti ballottaggi invece nel Milan, che dovrebbe scendere in campo con un undici molto simile a quello del secondo tempo dell’Olimpico, con Diego Moreira, Pulisic e Musah titolari.

Come vedere Milan-Benfica in diretta tv e streaming

Milan-Benfica è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Una sfida aperta che promette ritmo, occasioni e ribaltamenti di fronte. Il Milan non ha mai perso nella sua storia europea contro il Benfica (quattro successi e due pareggi) e trova in San Siro un fattore di spinta fondamentale. In ogni caso le disattenzioni difensive mostrate nel primo tempo dell’Olimpico rischiano di costare care contro una formazione che sta segnando a raffica ed è in fiducia massima.

Il Benfica possiedono un potenziale d’attacco tra i più in forma d’Europa ma è tutto da vedere se continueranno a segnare con una certa facilità ora che si ritroveranno di fronte il primo avversario di alta caratura in trasferta. La necessità del Milan di far valere il fattore campo unita al travolgente momento delle Aquile spinge la scelta principale sull’esito Gol, opzione caldeggiata anche dalla tendenza rossonera a subire reti nelle prime uscite ufficiali (un solo clean sheet in quattro partite). In chiave combo, l’1X+Over 1.5 che sfrutta la tradizione positiva del Milan contro i lusitani e l’effetto San Siro.

Le probabili formazioni di Milan-Benfica

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Moreira; Pulisic, Rabiot; Gonçalo Ramos.

BENFICA (4-2-3-1): Soares; Bah, Tomás Araújo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Palhinha; Rafa Silva, Sudakov, Prestianni; Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2