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I pronostici di martedì 15 settembre: Coppa Italia, League Cup e Liga

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I pronostici di martedì 15 settembre, si completa il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia: in campo Genoa e Fiorentina. Nella Liga il Real Madrid fa visita all’Elche. 

Sono le coppe nazionali a prendersi la scena in questo martedì, prima della carrellata di match della League Phase di Europa League. I sedicesimi di Coppa Italia vanno definitivamente in archivio con le ultime due partite, Genoa-Sudtirol e Fiorentina-Pisa, le cui vincenti poi sfideranno Inter e Napoli negli ottavi. Il Grifone sta facendo molta fatica in campionato, dopo 4 turni ha un solo punto e sabato scorso si è dovuto accontentare di un pareggio con il Frosinone. Una serie di risultati deludenti che ha messo in discussione la posizione del tecnico Daniele De Rossi.

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I pronostici di martedì 15 settembre: Coppa Italia, League Cup e Liga (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La coppa può essere un modo per provare a voltare pagina e riacquisire fiducia, anche se il Sudtirol di Davide Possanzini ha iniziato con il piede giusto il campionato di B, totalizzando due vittorie e due pareggi. Parte ovviamente coi favori del pronostico pure la Fiorentina, apparsa rinata venerdì a Venezia. La Viola dopo il cambio in panchina – Vanoli al posto del disastroso Grosso – è scesa in campo con un altro atteggiamento e si è imposta 4-2 sui lagunari (tripletta di uno scatenato Mastantuono). Nonostante il turnover che quasi certamente farà Vanoli, il passaggio del turno non dovrebbe essere in pericolo: sì, con il Pisa è sempre un derby molto sentito, ma il divario è enorme tra le due rose e per di più i nerazzurri vengono da un incredibile tonfo in casa con la Virtus Entella.

In League Cup il Tottenham quasi certamente si sbloccherà a livello realizzativo in casa del Liverpool in una gara che promette gol. In Liga il Real Madrid può invece vincere di goleada in casa dell’Elche.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X+MULTIGOL 1-4 in Fiorentina-Pisa, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

  • GENOA (in Genoa-Sudtirol, Coppa Italia, ore 18:00)
  • ALAVES O PAREGGIO (in Alavés-Valencia, Liga, ore 20:00)
  • BRENTFORD (in Reading-Brentford, League Cup, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Hibernian-Kilmarnock, Scottish Premiership, ore 20:45
  • West Ham-Fulham, League Cup, ore 20:45
  • Elche-Real Madrid, Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Grasshoppers-Sion, Swiss Super League, ore 19:00
  • Liverpool-Tottenham, League Cup, ore 21:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.81 GOLDBET ; 7.20 SPORTBET; 6.81 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1+OVER 2.5 in Peterborough United-Barnsley, League Cup, ore 20:30

 

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