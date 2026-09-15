I pronostici di martedì 15 settembre: Coppa Italia, League Cup e Liga

I pronostici di martedì 15 settembre, si completa il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia: in campo Genoa e Fiorentina. Nella Liga il Real Madrid fa visita all’Elche.
Sono le coppe nazionali a prendersi la scena in questo martedì, prima della carrellata di match della League Phase di Europa League. I sedicesimi di Coppa Italia vanno definitivamente in archivio con le ultime due partite, Genoa-Sudtirol e Fiorentina-Pisa, le cui vincenti poi sfideranno Inter e Napoli negli ottavi. Il Grifone sta facendo molta fatica in campionato, dopo 4 turni ha un solo punto e sabato scorso si è dovuto accontentare di un pareggio con il Frosinone. Una serie di risultati deludenti che ha messo in discussione la posizione del tecnico Daniele De Rossi.
La coppa può essere un modo per provare a voltare pagina e riacquisire fiducia, anche se il Sudtirol di Davide Possanzini ha iniziato con il piede giusto il campionato di B, totalizzando due vittorie e due pareggi. Parte ovviamente coi favori del pronostico pure la Fiorentina, apparsa rinata venerdì a Venezia. La Viola dopo il cambio in panchina – Vanoli al posto del disastroso Grosso – è scesa in campo con un altro atteggiamento e si è imposta 4-2 sui lagunari (tripletta di uno scatenato Mastantuono). Nonostante il turnover che quasi certamente farà Vanoli, il passaggio del turno non dovrebbe essere in pericolo: sì, con il Pisa è sempre un derby molto sentito, ma il divario è enorme tra le due rose e per di più i nerazzurri vengono da un incredibile tonfo in casa con la Virtus Entella.
In League Cup il Tottenham quasi certamente si sbloccherà a livello realizzativo in casa del Liverpool in una gara che promette gol. In Liga il Real Madrid può invece vincere di goleada in casa dell’Elche.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X+MULTIGOL 1-4 in Fiorentina-Pisa, Coppa Italia, ore 21:00
Vincenti
- GENOA (in Genoa-Sudtirol, Coppa Italia, ore 18:00)
- ALAVES O PAREGGIO (in Alavés-Valencia, Liga, ore 20:00)
- BRENTFORD (in Reading-Brentford, League Cup, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Hibernian-Kilmarnock, Scottish Premiership, ore 20:45
- West Ham-Fulham, League Cup, ore 20:45
- Elche-Real Madrid, Liga, ore 21:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Grasshoppers-Sion, Swiss Super League, ore 19:00
- Liverpool-Tottenham, League Cup, ore 21:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.81 GOLDBET ; 7.20 SPORTBET; 6.81 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1+OVER 2.5 in Peterborough United-Barnsley, League Cup, ore 20:30
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