Pronostico Manchester United-Brighton: un’altra trappola dopo il derby

Manchester United-Brighton è una partita del terzo turno di EFL Cup e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Manchester United e Brighton si presentano al terzo turno di EFL Cup dopo un fine settimana molto diverso: i Red Devils hanno perso il derby contro il Manchester City per 1-0, in una partita segnata anche dalle discussioni sul gol decisivo e dall’incapacità di sfruttare per oltre un’ora la superiorità numerica. La squadra di Michael Carrick ha così incassato la seconda sconfitta nelle prime quattro giornate di Premier League e resta senza clean sheet in campionato.
Dall’altra parte, il Brighton arriva a Old Trafford con tutt’altro stato d’animo: la formazione di Fabian Hurzeler ha travolto il Coventry City per 5-0, con cinque marcatori diversi, e ha raggiunto quota 13 gol nelle prime quattro giornate di Premier League, il miglior bottino della sua storia a questo punto della stagione. I Seagulls sono inoltre quarti con sette punti, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta.
La Coppa offre quindi un confronto interessante tra una squadra che cerca una risposta immediata e un’altra che ha appena confermato la propria capacità offensiva. Il precedente più recente sorride al Manchester United, vittorioso 3-0 sul campo del Brighton nell’ultima giornata della scorsa Premier League, ma pochi mesi prima i Seagulls avevano espugnato Old Trafford per 2-1 in FA Cup. Nelle ultime undici sfide complessive, inoltre, il Brighton ha ottenuto sette vittorie contro quattro del Manchester United.
Come vedere Manchester United-Brighton in diretta tv e streaming
La sfida tra Manchester UTD e Brighton è in programma mercoledì 16 settembre alle 21. Si potrà seguire in streaming su Como Tv, sottoscrivendo l’abbonamento mensile, al costo di 2.99, oppure quello annuale, il cui prezzo è di 19.99.
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Il pronostico
Il Manchester United arriva alla sfida con la necessità di reagire dopo la sconfitta nel derby, ma il momento dei Red Devils resta complicato: una sola vittoria nelle prime quattro giornate di Premier League, sette gol incassati e nessuna porta inviolata. Il Brighton, invece, ha appena segnato cinque reti al Coventry e ha già raggiunto quota 13 gol in campionato, mostrando una continuità offensiva che può creare problemi a una squadra ancora alla ricerca dei propri equilibri.
Anche i precedenti recenti invitano a non sottovalutare i Seagulls. Il Brighton ha vinto sette delle ultime undici sfide contro il Manchester United e a gennaio ha già espugnato Old Trafford in FA Cup, prima del 3-0 ottenuto dai Red Devils nell’ultima giornata della scorsa Premier League. Considerando il rendimento delle due squadre in questo avvio di stagione e la maggiore brillantezza mostrata dagli ospiti, il pronostico è orientato verso la vittoria del Brighton.
Le probabili formazioni di Manchester United-Brighton
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui; Mainoo, Santos; Mbeumo, Fernandes, Dorgu; Sesko.
BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas.
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