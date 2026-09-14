Pronostico Liverpool-Tottenham: la sfida che può fare da spartiacque

Liverpool-Tottenham è una partita del terzo turno di EFL Cup e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La sfida di EFL Cup in programma mercoledì allo stadio di Anfield arriva in un momento tutt’altro che semplice per le squadre che si ritroveranno faccia a faccia. Il Liverpool ha rallentato in campionato dopo il pareggio senza reti contro il Fulham, mentre il Tottenham non è ancora riuscito a trovare una vittoria nelle prime quattro giornate di Premier League.
La squadra di Andoni Iraola ha comunque ricevuto una risposta importante in Champions League, dove il successo per 2-1 contro l’Atletico Madrid ha interrotto una serie di risultati meno convincenti. In campionato, invece, i Reds hanno raccolto sei punti nelle prime quattro giornate e hanno mostrato qualche difficoltà soprattutto nella produzione offensiva.
Il Tottenham arriva allo stadio di Anfield con un problema ancora più evidente: gli Spurs non hanno segnato neppure un gol nelle prime quattro partite di Premier League. Il pareggio per 0-0 contro l’Everton ha portato a due i punti conquistati finora, mentre il bilancio degli ultimi 20 confronti con il Liverpool è particolarmente sfavorevole, con appena due vittorie.
Come vedere Liverpool-Tottenham in diretta tv e streaming
La sfida tra Liverpool e Tottenham è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in streaming su Como Tv, sottoscrivendo l’abbonamento mensile, al costo di 2.99, oppure quello annuale, il cui prezzo è di 19.99.
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Il pronostico
Il Liverpool parte con qualche certezza in più rispetto agli avversari. Il pareggio contro il Fulham ha evidenziato alcune difficoltà nella fase offensiva, ma il successo ottenuto pochi giorni prima contro l’Atletico Madrid ha confermato la capacità della squadra di alzare il livello nelle partite più impegnative. Inoltre, l’Anfield resta un fattore importante e i Reds possono contare su una rosa sufficientemente profonda per affrontare il turnover richiesto dalla competizione.
Il Tottenham, invece, deve ancora sbloccarsi in campionato e l’assenza di gol dopo quattro giornate rappresenta il principale elemento di preoccupazione. La situazione potrebbe inoltre pesare sul rendimento della squadra, chiamata ad affrontare una trasferta complicata contro un avversario che ha già dimostrato di saper reagire nei momenti più delicati, motivo per il quale il pronostico pende dalla parte del Liverpool.
Le probabili formazioni di Liverpool-Tottenham
LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Araujo, Endo, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni; Ngumoha, Koumas, Munoz; Gakpo
TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Gallagher, Savio; Solanke
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