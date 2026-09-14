Pronostico West Ham-Fulham: una sfida londinese con un dettaglio da non sottovalutare

West Ham-Fulham è una partita del terzo turno di EFL Cup e si gioca martedì: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Al London Stadium si scontreranno due squadre che arrivano al terzo turno di EFL Cup con stati d’animo molto diversi: da una parte c’è il West Ham, che ha trasformato le ultime settimane in una lunga sequenza di risultati positivi, mentre dall’altra c’è il Fulham, che cerca nella coppa una nuova occasione per dare continuità a un avvio di stagione complicato.
La formazione di Nuno Espirito Santo ha preso slancio soprattutto in Championship, dove ha conquistato quattro vittorie consecutive e ha raggiunto la vetta grazie anche a una produzione offensiva particolarmente consistente. Il 6-0 rifilato al Wrexham nell’ultima giornata ha portato a sedici le reti segnate nelle ultime quattro partite.
Anche il percorso in EFL Cup è stato convincente: dopo il successo sul Southampton, il West Ham si prepara dunque a ricevere un’altra avversaria di Premier League. Il Fulham, invece, arriva dal pareggio senza reti contro il Liverpool ad Anfield, risultato che ha interrotto la serie di sconfitte in campionato ma che non ha risolto il problema della sterilità offensiva in trasferta.
Come vedere West Ham-Fulham in diretta tv e streaming
La sfida tra West Ham e Fulham è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in streaming su Como Tv, sottoscrivendo l’abbonamento mensile, al costo di 2.99, oppure quello annuale, il cui prezzo è di 19.99.
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Il pronostico
Il West Ham, in tutta sincerità, sembra avere qualcosa in più in questo momento. La squadra londinese ha costruito una striscia di quattro vittorie consecutive in campionato e ha segnato ben sedici gol nelle ultime quattro partite, mostrando una continuità offensiva che può diventare determinante anche contro un’avversaria di categoria superiore. Il precedente turno di coppa, chiuso con il 4-1 sul Southampton, ha inoltre confermato la solidità del percorso degli Irons in questa competizione.
Il Fulham ha mostrato segnali incoraggianti ad Anfield, dove ha strappato uno 0-0 al Liverpool, ma il rendimento esterno rimane un elemento problematico: la squadra non ha ancora segnato lontano da casa in questa stagione. Considerando il momento delle due formazioni e il rendimento offensivo del West Ham, assisteremo verosimilmente a una vittoria dei padroni di casa.
Probabili formazioni di West Ham-Fulham
WEST HAM (4-2-3-1): Herrick; Walker-Peters, Golambeckis, Kilman, Mayers; Orford, Kante; Bowen, Mukasa, Ajala; Piroe
FULHAM (4-2-3-1): Lecomte; Tete, Andersen, Cuenca, Sessegnon; Charles, Reed; Bobb, Smith Rowe, Kevin; Muniz
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