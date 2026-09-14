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Pronostico Fiorentina-Pisa: la svolta è già iniziata

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Fiorentina-Pisa è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla 

Così come era già successo lo scorso anno quando aveva preso il posto di Pioli, Paolo Vanoli, subentrato a Grosso, ha dato subito un’identità alla sua squadra. La Fiorentina è ripartita dai quattro gol segnati a Venezia e vuole dare continuità.

Pronostico Fiorentina-Pisa
Pronostico Fiorentina-Pisa: la svolta è già iniziata (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I sedicesimi di Coppa Italia regalano un derby contro il Pisa. E nessuno si sa vuole perdere questo tipo di partite. Gli ospiti, tra le altre cose, si presentano a questo appuntamento dopo aver preso una legnata contro l’Entella in casa in campionato, quindi hanno altri problemi da affrontare in questo momento. I pensieri della truppa di Bianco sono tutti verso la Serie B, visto che parliamo comunque di una squadra che è stata costruita per cercare di arrivare in fondo e giocarsi la promozione.

Per la Fiorentina, andando avanti, la Coppa Italia (vista anche la qualità della rosa) potrebbe anche diventare un obiettivo. Una squadra con questa storia deve cercare anche di vincerlo un trofeo ogni tanto e non ci stupiremmo davvero potesse diventare questo un target durante l’anno, anche perché regalerebbe, e lo sappiamo, pure una qualificazione importante europea. Niente scossoni insomma.

Come vedere Fiorentina-Pisa in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Pisa è in programma martedì alle 21. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it. Il canale è Italia 1.

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Il pronostico

Fiorentina vincente dentro un match da almeno tre reti complessive. Troppo ghiotta la possibilità per la squadra Viola di prendersi un risultato importante. E continuare soprattutto a vincere dopo il debutto con i fiocchi di Paolo Vanoli.

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Le probabili formazioni di Fiorentina-Pisa

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas;  Ndour, Fagioli, Atta; Njie, Pellegrino, Gnonto.
PISA(3-4-2-1): Confente; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Zanon, Leone, Correia, Angori; Léris, Tramoni; Pittarello.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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