Pronostico Ipswich Town-Arsenal: Portman Road mette alla prova la capolista

Ipswich Town-Arsenal è una partita del terzo turno di EFL Cup e si gioca martedì: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Portman Road ospita una sfida di EFL Cup che mette di fronte due squadre reduci da una vittoria in campionato, ma con obiettivi e prospettive molto differenti. L’Ipswich arriva all’appuntamento dopo aver ribaltato il Crystal Palace in una partita ricca di colpi di scena, mentre l’Arsenal continua a macinare risultati e non ha ancora conosciuto la sconfitta in questa stagione.

La formazione di Gary O’Neil ha già superato un turno della competizione, eliminando il Leicester con un 3-1, e può quindi affrontare il confronto con maggiore familiarità rispetto agli avversari, che entrano in scena direttamente al terzo turno. Il successo ottenuto sabato ha inoltre restituito fiducia dopo due sconfitte consecutive in Premier League.

Dall’altra parte c’è un Arsenal che non ha ancora lasciato punti per strada nel 2026-27. Sei partite e sei vittorie, con cinque clean sheet all’attivo e appena due gol incassati, rappresentano un biglietto da visita particolarmente significativo. L’EFL Cup può però offrire spazio a diversi giocatori meno utilizzati, senza necessariamente modificare gli equilibri della squadra.

Come vedere Ipswich Town-Arsenal in diretta tv e streaming

La sfida tra Ipswich Town e Arsenal è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in streaming su Como Tv, sottoscrivendo l’abbonamento mensile, al costo di 2.99, oppure quello annuale, il cui prezzo è di 19.99.

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Il pronostico

L’Arsenal parte con un vantaggio evidente sul piano del rendimento. I Gunners hanno vinto tutte le sei partite disputate finora, mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni, e anche un undici modificato conserva elementi di qualità sufficiente per affrontare una squadra che in questa stagione ha già incassato nove gol nelle ultime tre gare. La differenza di solidità difensiva è uno degli aspetti che spinge verso gli ospiti.

L’Ipswich può però contare sul proprio pubblico e sul morale derivante dal 3-2 contro il Crystal Palace, arrivato grazie alla rete decisiva nel finale. Il precedente successo sul Leicester dimostra inoltre che la squadra sa affrontare questa competizione con la giusta concentrazione. Nel complesso, tuttavia, la continuità dell’Arsenal e la sua capacità di concedere pochissimo fanno pendere il pronostico dalla parte dei Gunners.

Probabili formazioni di Ipswich Town-Arsenal

IPSWICH TOWN (4-2-3-1): Walton; O’Shea, Diop, Greaves, Davis; Palacios, Nunez; Philogene, Enciso, Maeda; Flemming.

ARSENAL (4-2-3-1): Kepa; Timber, Konsa, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Guimaraes; Madueke, Merino, Eze; Gyokeres.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2