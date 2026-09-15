Pronostico Everton-Wolverhampton: tre pareggi non bastano più

Everton-Wolverhampton è una partita del terzo turno di EFL Cup e si gioca mercoledì: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il terzo turno di EFL Cup propone un confronto tra due squadre che stanno vivendo un buon momento, pur partendo da categorie differenti. L’Everton, per cominciare, arriva all’appuntamento con una striscia di quattro partite senza sconfitte in Premier League, mentre il Wolverhampton ha appena ritrovato il successo in Championship dopo una serie di trasferte ravvicinate.

La squadra di David Moyes ha costruito la propria classifica soprattutto sulla capacità di evitare sconfitte: dopo il successo all’esordio contro il Crystal Palace sono infatti arrivati tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali senza gol sul campo del Tottenham. A questo si aggiunge il percorso in coppa, inaugurato dal netto 4-0 sul Preston North End.

Il Wolverhampton ha invece superato i primi due turni dell’EFL Cup e si presenta a questa sfida dopo il successo per 1-0 sul campo dello Sheffield United. La squadra di Cesar Peixoto ha raccolto sette punti nelle ultime quattro partite di Championship, ma la fase difensiva resta un aspetto sul quale lavorare: quella di Bramall Lane è stata infatti la prima gara di campionato in cui i Wolves non hanno subito gol.

Come vedere Everton-Wolverhampton in diretta tv e streaming

La sfida tra Everton e Wolverhampton è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà seguire in streaming su Como Tv, sottoscrivendo l’abbonamento mensile, al costo di 2.99, oppure quello annuale, il cui prezzo è di 19.99.

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Il pronostico

L’Everton sembra avere le carte migliori per superare il turno: i Toffees hanno perso soltanto una delle prime cinque partite stagionali, considerando tutte le competizioni, e hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque. Il successo per 4-0 contro il Preston nel turno precedente ha inoltre mostrato la capacità della squadra di Moyes di affrontare con la giusta attenzione gli impegni di coppa.

Il Wolverhampton arriva comunque da un successo importante e può creare qualche problema, soprattutto se riuscirà a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. La maggiore qualità dell’Everton e il fattore campo, però, rappresentano due elementi che spostano l’ago della bilancia dalla parte dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Everton-Wolverhampton

EVERTON (4-1-4-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner; Dibling, Hackney, Alcaraz, Grealish; Barry

WOLVERHAMPTON (4-2-3-1): Virginia; Tchatchoua, Olagunju, T Gomes, Konan; Bo Traore, Doyle; Neave, James, R Gomes; Jimenez

POSSIBILE RISULTATO: 3-1