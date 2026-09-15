Home » CALCIO » Pronostico Everton-Wolverhampton: tre pareggi non bastano più

Pronostico Everton-Wolverhampton: tre pareggi non bastano più

di

Everton-Wolverhampton è una partita del terzo turno di EFL Cup e si gioca mercoledì: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il terzo turno di EFL Cup propone un confronto tra due squadre che stanno vivendo un buon momento, pur partendo da categorie differenti. L’Everton, per cominciare, arriva all’appuntamento con una striscia di quattro partite senza sconfitte in Premier League, mentre il Wolverhampton ha appena ritrovato il successo in Championship dopo una serie di trasferte ravvicinate.

Everton
Pronostico Everton-Wolverhampton: tre pareggi non bastano più (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La squadra di David Moyes ha costruito la propria classifica soprattutto sulla capacità di evitare sconfitte: dopo il successo all’esordio contro il Crystal Palace sono infatti arrivati tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali senza gol sul campo del Tottenham. A questo si aggiunge il percorso in coppa, inaugurato dal netto 4-0 sul Preston North End.

Il Wolverhampton ha invece superato i primi due turni dell’EFL Cup e si presenta a questa sfida dopo il successo per 1-0 sul campo dello Sheffield United. La squadra di Cesar Peixoto ha raccolto sette punti nelle ultime quattro partite di Championship, ma la fase difensiva resta un aspetto sul quale lavorare: quella di Bramall Lane è stata infatti la prima gara di campionato in cui i Wolves non hanno subito gol.

Come vedere Everton-Wolverhampton in diretta tv e streaming

Wolverhampton
Come vedere Everton-Wolverhampton in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Everton e Wolverhampton è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà seguire in streaming su Como Tv, sottoscrivendo l’abbonamento mensile, al costo di 2.99, oppure quello annuale, il cui prezzo è di 19.99.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Evertona è quotata a 1.60 su GoldbetLottomatica e a 1.65 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

L’Everton sembra avere le carte migliori per superare il turno: i Toffees hanno perso soltanto una delle prime cinque partite stagionali, considerando tutte le competizioni, e hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque. Il successo per 4-0 contro il Preston nel turno precedente ha inoltre mostrato la capacità della squadra di Moyes di affrontare con la giusta attenzione gli impegni di coppa.

Il Wolverhampton arriva comunque da un successo importante e può creare qualche problema, soprattutto se riuscirà a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. La maggiore qualità dell’Everton e il fattore campo, però, rappresentano due elementi che spostano l’ago della bilancia dalla parte dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Everton-Wolverhampton

EVERTON (4-1-4-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner; Dibling, Hackney, Alcaraz, Grealish; Barry
WOLVERHAMPTON (4-2-3-1): Virginia; Tchatchoua, Olagunju, T Gomes, Konan; Bo Traore, Doyle; Neave, James, R Gomes; Jimenez

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Inter-Udinese

Pronostico Inter-Udinese: in Serie A non c’è storia

Pronostico Torino-Roma

Pronostico Torino-Roma: la quota da prendere è questa

Pronostico Como-Parma

Pronostico Como-Parma: quarta di fila