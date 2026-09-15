Pronostico Anderlecht-Lione: duello portoghese nel fortino belga

Anderlecht-Lione è una partita della prima giornata della League Phase di Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’estate dell’Anderlecht è stata abbastanza movimentata: i belgi, solo quarti nello scorso campionato belga, hanno dovuto affrontare numerosi turni preliminari per qualificarsi alla League Phase di Europa League. L’avventura del club di Bruxelles è iniziata a metà luglio, con gli uomini di Vitor Bruno che si sono sbarazzati, strada facendo, di Hammarby, PAOK ed infine dei kazaki del Kairat Almaty, travolti 3-0 prima nella lontanissima trasferta asiatica e poi – con il medesimo risultato – in Belgio. In Pro League, invece, non sono mancati i passi falsi: dopo sei giornate l’Anderlecht è settimo in classifica e deve già fare i conti con un bel distacco (-6) dall’Union Saint-Gilloise capolista.

Venerdì scorso, però, i biancomalva hanno ottenuto il primo successo in trasferta battendo 1-0 il Mechelen con una rete di Bentayeb. Una vittoria che consente ai belgi di approcciarsi con una certa tranquillità al primo impegno della League Phase, la sfida casalinga con il Lione.

Il club francese si ritrova a giocare l’Europa League dopo la cocente delusione dell’eliminazione dalla Champions League avvenuta nello spareggio con il Fenerbahçe: 0-0 in Turchia e KO per 2-1 davanti al pubblico del Groupama Stadium, costretto ad ingoiare il primo boccone amaro della stagione. Da allora la squadra di Paulo Fonseca – l’ex allenatore di Roma e Milan è stato confermato nonostante il flop nel playoff – ha un po’ zoppicato, dimostrando di aver accusato il colpo. In Ligue 1, pur restando imbattuto dopo 4 gare, sono arrivati due pareggi nelle ultime tre giornate. E non contro corazzate (Le Havre e Paris FC).

Come vedere Anderlecht-Lione in diretta tv e streaming

La sfida Anderlecht-Lione è in programma mercoledì alle 21:00 al Lotto Park di Bruxelles, in Belgio. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Vitor Bruno deve gestire un’emergenza difensiva (sono out Hey, Sardella, Camara e Biancone), ma per quest’esordio farà perno sullo straordinario rendimento interno, coi biancomalva capaci di vincere l’80% delle ultime 10 gare disputate davanti al proprio pubblico e concedendo appena 0.60 gol a incontro.

Dall’altro lato abbiamo un Lione che sta confermando le difficoltà di amalgama della rosa, stravolta dal mercato con la partenza di elementi chiave (Maitland-Niles, Fofana) e l’inserimento di volti nuovi come l’attaccante Openda (già autore di due reti) e il giapponese Nakamura. I transalpini faticano particolarmente lontano da casa – solo il 20% di vittorie nelle ultime 10 trasferte ed appena 1.01 di xG prodotti lontano dal Groupama Stadium – ma sperano di far valere il maggior tasso di esperienza internazionale per iniziare col piede giusto la campagna europea.

Dal momento che entrambe le squadre sembrano attualmente inclini a concedere qualcosa dietro in questa fase di assestamento, il Gol rappresenta la scelta più lineare.

Le probabili formazioni di Anderlecht-Lione

ANDERLECHT (4-4-2): Coosemans; Maamar, Omobamidele, Pétrot, Augustinsson; Winkler, Koutsoupias, Kana, Antman; Bentayeb, Sikan.

BELGIO (4-2-3-1): Greif; Athekame, Bacher, Niakhaté, Tagliafico; Morton, Tessmann; Nuamah, Tolisso, Sulc; Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2