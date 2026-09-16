I pronostici di mercoledì 16 settembre: Europa League, Liga e League Cup

I pronostici di mercoledì 16 settembre, tutto pronto per il debutto europeo del Milan di Ruben Amorim: a San Siro arriva un Benfica che sta segnando a raffica in Portogallo.
È il giorno dell’Europa League, in quest’occasione protagonista sia del mercoledì che del giovedì con la prima giornata della League Phase spalmata su 24 ore. Nella carrellata di partite odierna il match clou è Milan-Benfica, due club francamente abituati a palcoscenici più importanti ma che si ritrovano nella seconda competizione continentale per ordine di importanza perché reduci da stagioni oltremodo deludenti (i portoghesi hanno addirittura dovuto superare i preliminari per accedere alla fase a girone unico).
Sarà indubbiamente una partita speciale anche per Ruben Amorim, allenatore rossonero: il tecnico lusitano ha vestito per diversi anni la maglia delle Aquile ed è cresciuto calcisticamente proprio nella blasonata società di Lisbona. Il Diavolo arriva all’appuntamento europeo dopo i due pareggi in campionato contro Juventus e Lazio, in cui ha alternato cose buone ad altre meno buone e la sensazione è che le fortune meneghine dipenderanno molto dalla formazione che manderà in campo Amorim. Dall’altro lato abbiamo un Benfica che in Portogallo finora ha segnato a raffica (miglior attacco della Liga Portugal) e che difficilmente resterà a secco nella notte del “Meazza” contro un Milan che in quattro giornate di Serie A ha tenuto la porta inviolata in un solo frangente.
Si gioca pure in Liga, dove sta andando in scena un turno infrasettimanale. L’Atletico Madrid non dovrebbe fallire contro l’Osasuna al Metropolitano, più equilibrio invece tra Deportivo e Siviglia. In League Cup promette spettacolo la sfida tra Man United e Brighton.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X+OVER 1.5 in Milan-Benfica, Europa League, ore 21:00
Vincenti
- ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Osasuna, Liga, ore 19:00)
- RANDERS (in Vendsyssel-Randers, Pokalturnering, ore 19:00)
- BRENTFORD (in Reading-Brentford, League Cup, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Lugano-San Gallo, Swiss Super League, ore 19:00
- Bayer Leverkusen-Celje, Europa League, ore 21:00
- Manchester United-Brighton, League Cup, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Anderlecht-Lione, Europa League, ore 21:00
- Hapoel Be’er Sheva-Dinamo Zagabria, Europa League, ore 21:00
- Coventry-Aston Villa, League Cup, ore 21:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 8.62 GOLDBET ; 9.58 SPORTBET; 8.62 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X+OVER 1.5 in Deportivo A Coruna-Siviglia, Liga, ore 19:00
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