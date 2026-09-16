Pronostico Celtic-Ferencvaros: il derby perso e una notte per ripartire

Celtic-Ferencvaros è una partita della prima giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il Celtic si presenta alla prima giornata di Europa League dopo una qualificazione alla Champions League sfumata nel modo più doloroso: contro il LASK Linz, la squadra di Martin O’Neill aveva costruito un vantaggio complessivo di quattro reti prima di subire cinque gol senza risposta e uscire dai playoff. Un crollo che ha cambiato il percorso europeo della formazione scozzese, costretta a ripartire dalla seconda competizione continentale.
La reazione in campionato era stata immediata, con quattro vittorie consecutive, ma il Celtic ha incassato un altro duro colpo nel fine settimana, perdendo 3-0 contro i Rangers nei quarti di finale della Scottish League Cup. La sfida di Celtic Park arriva quindi in un momento particolare, con la necessità di trasformare la delusione delle ultime settimane in una prestazione convincente davanti al proprio pubblico.
Il Ferencvaros arriva invece a Glasgow con un bilancio molto più incoraggiante: la squadra ungherese ha perso una sola delle prime quindici partite stagionali in tutte le competizioni e non è stata battuta nelle ultime otto. Il percorso nelle qualificazioni di Europa League è stato particolarmente positivo, con le vittorie contro Vojvodina, Twente, Gornik Zabrze e Trabzonspor che hanno garantito l’accesso alla fase campionato.
Come vedere Celtic-Ferencvaros in diretta tv e streaming
La sfida tra Celtic e Ferencvaros è in programma giovedì 17 settembre alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il Celtic ha certamente mostrato fragilità nelle ultime due uscite, ma il rendimento interno resta un elemento importante in vista dell’esordio europeo. I padroni di casa sono imbattuti nelle ultime dieci partite disputate a Celtic Park e hanno la qualità necessaria per mettere in difficoltà un Ferencvaros che arriva però con una condizione nettamente migliore e che ha già dimostrato di saper superare avversari impegnativi nel percorso di qualificazione.
La previsione va quindi sul Celtic, con una partita che potrebbe comunque rimanere aperta fino alla parte conclusiva. Il Ferencvaros ha perso sette delle ultime undici trasferte nella fase principale di Europa League nelle ultime due stagioni, mentre il Celtic può contare sul fattore campo per ritrovare fiducia dopo il pesante ko nel derby.
Le probabili formazioni di Celtic-Ferencvaros
CELTIC (4-2-3-1): Johnstone; Lotomba, Carter-Vickers, Trusty, Tierney; McGregor, Baur; Hassan, Nygren, Tounekti; Hogh.
FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; O. Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu; A. Nagy, Corbu; Bamidele, Zachariassen, O’Dowda; Joseph.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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