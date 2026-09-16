Pronostico Real Sociedad-Bournemouth: la prima volta europea dei Cherries

Real Sociedad-Bournemouth è una partita della prima giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Real Sociedad e il Bournemouth inaugurano i rispettivi cammini in Europa League con due storie profondamente diverse alle spalle. La squadra basca è una presenza ormai familiare nelle competizioni continentali e torna a disputare il torneo dopo l’ultima apparizione nella stagione 2024-25, quando arrivò fino agli ottavi di finale, mentre i Cherries si affacciano per la prima volta nella loro storia sul palcoscenico europeo.

La qualificazione della Real Sociedad è arrivata grazie alla vittoria della Copa del Rey nella passata stagione; il Bournemouth, invece, come si ricorderà, ha conquistato il sesto posto in Premier League. Entrambe, però, hanno iniziato con qualche difficoltà il nuovo campionato: la formazione di Pellegrino Matarazzo ha raccolto sette punti in sei giornate di Liga, mentre quella di Marco Rose ne ha ottenuti appena tre nelle prime quattro partite di Premier League.

L’esordio arriva inoltre dopo risultati opposti: la Real Sociedad è stata battuta 3-0 dall’Atletico Madrid, mentre il Bournemouth ha pareggiato 2-2 contro il Brentford. Per la squadra inglese sarà una serata particolarmente significativa anche per il contesto: affrontare un club con 120 partite europee alle spalle rappresenta il primo vero test internazionale della sua storia.

Come vedere Real Sociedad-Bournemouth in diretta tv e streaming

La sfida tra Real Sociedad e Bournemouth è in programma giovedì 17 settembre alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Real Sociedad può contare su una maggiore esperienza internazionale e sul fattore campo, ma l’avvio di stagione non ha restituito una squadra particolarmente continua. Le tre sconfitte nelle prime sei giornate di Liga e il recente 0-3 contro l’Atletico Madrid mostrano alcune difficoltà, mentre il Bournemouth ha già dato prova di saper trovare la via del gol con continuità, pur avendo raccolto appena tre punti in campionato.

Le caratteristiche delle due squadre fanno pensare a una partita aperta, soprattutto considerando la qualità presente negli ultimi trenta metri da entrambe le parti. Il Bournemouth affronta la sua prima esperienza europea senza il peso dei precedenti e può giocare con entusiasmo, mentre la Real Sociedad ha maggiore familiarità con questo tipo di appuntamenti. Prevediamo una partita equilibrata che si concluderà, verosimilmente, con un pareggio.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Bournemouth

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Marrero; Fort, Sarr, Pacheco, Gomez; Ochieng, Herrera, Soler, Guedes; Oyarzabal, Sucic.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2