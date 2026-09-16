Pronostico Olympiakos-Jagiellonia: c’è voglia di rivincita

Olympiakos-Jagiellonia è una partita della prima giornata di Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Una sconfitta interna contro il l’OFI Creta alla fine della passata settimana mette dentro l’Olympiakos la voglia di rivincita. Non è un buon momento per i padroni di casa, ma contro il Jagiellonia hanno ottime possibilità di prendersi i primi tre punti di questa fase di Europa League.
Per due stagioni di fila lo Jagiellonia ha fatto la Conference League. E sono imbattuti in trasferta dalla passata stagione: 4 vittorie e cinque pareggi per i polacchi nel corso delle ultime nove trasferte. Un ruolino di marcia decisamente invidiabile. Ma prima o poi, per questa squadra, una sconfitta esterna deve pur arrivare nonostante abbia dimostrato, tra le altre cose, di potersela giocare con delle formazioni di livello. Ma i greci, che come detto prima hanno davvero bisogno di vincere per cercare di tirarsi fuori da una situazione complicata, non si possono permettere altri passi falsi.
E poi, ovviamente, oltre alle motivazioni esiste anche una diversa qualità tecnica. E questa pende a favore dei padroni di casa. Infine, ultima nota statistica: i greci non hanno mai vinto una partita contro formazioni polacche nel corso della propria storia nei tre confronti. Ci pare proprio possa essere arrivato il momento.
Come vedere Olympiakos-Jagiellonia in diretta tv e streaming
La sfida Olympiakos-Jagiellonia è in programma mercoledìalle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
La prima vittoria contro una formazione polacca nella serata di debutto di Europa League. Una gara che l’Olympiakos dovrebbe riuscire a vincere. Match da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Olympiakos-Jagiellonia
OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Ortega; Holmgren Pedersen, Retsos, Pirola, Tiknizyan; Puerta, Freuler; Gonzalez, Chiquinho, Fortounis; Silva.
JAGIELLONIA (4-3-3): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Konstantopoulos, Wdowik; Klynge, Romanczuk, Imaz; Agbonifo, Prelec, Szmyt.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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