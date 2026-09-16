Pronostico Levante-Athletic Bilbao: è finita la magia

Levante-Athletic Bilbao è una gara della sesta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
La sconfitta contro il Barcellona della scorsa settimana ha fatto finire una striscia di otto partite interne del Levante senza sconfitte. Sembrava una magia, ma quella è finita. Nonostante un avvio importante di campionato, come non era mai successo nella storia, il Bilbao è nettamente superiore in questo momento.
Dopo due vittorie di fila, la squadra di Terzic ha pareggiato in casa contro l’Elche. Prendendo gol. Una cosa che, nelle due vittorie di prima, non era successo. Diciamo che gli esperimenti non sono finiti dentro i baschi, c’è ancora da lavorare per riuscire a esprimersi come vuole il nuovo allenatore, ma i segnali sono sicuramente confortanti. Con un’altra vittoria si potrebbe davvero volare.
Ci sono anche i precedenti che ci aiutano ad entrare poi nel merito di questo match: negli ultimi tre scontri diretti il Bilbao ha conquistato altrettante vittorie. Si va per la quarta.
Come vedere Levante-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming
La sfida Levante-Athletic Bilbao, gara valida per la sesta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.70 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
In una gara che dovrebbe regalare almeno un gol per squadra – questa quota è da prendere – il Bilbao dovrebbe riuscire a prendersi anche la vittoria. Terza in quarto partite, e quattro risultati utili di fila.
Le probabili formazioni di Levante-Athletic Bilbao
LEVANTE (4-4-2): Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Sanchez; Garcia, Rey, Bardeli, Brugue; Romero, Ratkov.
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Alvarez, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Navarro, Sancet, N Williams; I Williams.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2
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