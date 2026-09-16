Pronostico Fleetwood-Sheffield United: terza in trasferta per gli ottavi

Fleetwood-Sheffield United è una partita dei sedicesimi di finale di EFL Cup: formazioni, pronostico e dove vederla
Due squadre di categorie diverse. E anche se i padroni di casa hanno comunque iniziato bene la stagione – dieci punti messi a referto fino al momento – la differenza c’è.
Due vittorie per lo Sheffield in questa manifestazione, entrambe in trasferta e su campi decisamente abbordabili. Come lo è questo, alla fine dei conti, un campo che, per una squadra che da tre anni a questa parte gioca in Championship, non dovrebbe essere un problema. Certo, non è che si presenti nel migliore dei modi lo Sheffield, che ha perso all’ultimo minuto contro il Wolves nello scorso fine settimana. L’attenzione però verso questa manifestazione rimane alta. E alla fine, il passaggio del turno, dovrebbe comunque arrivare.
Come vedere Fleetwood-Sheffield United in diretta tv e in streaming
Fleetwood-Sheffield United è in programma mercoledì alle 20:45. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria dello Sheffield United è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet.
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Il pronostico
Con difficoltà e non sarà una passeggiata. Ma alla fine lo Sheffield United dovrebbe riuscire a superare il turno. Mettendo in campo quella differenza di categoria della quale vi abbiamo parlato prima.
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Le probabili formazioni di Fleetwood-Sheffield United
FLEETWOOD (3-4-3): Lynch; Rooney, Bennett, Potter; Cirino, Neal, Murphy, Andrew; Helm; Coughlan, Evans.
SHEFFIELD UNITED (4-3-3): Cooper; Doherty, McGuinness, Kitching, Norrington-Davies; Arblaster, Riedewald, Rothwell; Donovan, Bamford, Cannon.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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