Pronostico Bayer Leverkusen-Celje: in Europa arriva il riscatto

Bayer Leverkusen-Celje è una partita valida per la prima giornata della League Phase di Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il Bayer Leverkusen è stato una delle delusioni della scorsa Bundesliga, mancando per una manciata di punti il piazzamento tra le prime quattro e la qualificazione alla Champions League, evento abbastanza raro negli ultimi anni. Alle Aspirine tocca dunque il “purgatorio” dell’Europa League, competizione in cui nel 2024, poco più di due anni fa, andarono a pochi centimetri dal traguardo, arrendendosi soltanto in finale all’Atalanta.
Da allora il Leverkusen ha subito diverse rivoluzioni, sia in panchina sia a livello di rosa. E in estate si è affidato all’allenatore spagnolo Carles Martinez, messosi in mostra in Francia, al Tolosa. Il punto fermo però rimane l’esperto attaccante ceco Schick, che continua ad essere un fattore. Già tre i gol segnati dall’ex Roma in altrettante giornate di Bundesliga.
Schick è andato a segno anche nel match di sabato scorso con l’Augsburg ed il suo gol, al minuto 89, è stato risolutivo per evitare il secondo stagionale KO al Werkself nonché a regalare un punto in extremis (2-2) a Martinez. Nel turno precedente il Leverkusen aveva travolto 4-0 l’Union Berlino, mentre all’esordio c’era stato il clamoroso e inatteso tonfo in casa del neopromosso Elversberg.
Il Leverkusen ora cerca riscatto in Europa League, contro gli sloveni del Celje. Parliamo di un club che negli ultimi anni ha fatto degli importanti progressi, arrivando per esempio a giocare i quarti di Conference League nella stagione 2024-25 o a vincere l’ultima PrvaLiga. Proprio grazie al titolo vinto lo scorso anno, il Celje ha avuto l’occasione di qualificarsi alla Champions, ma il sogno si è interrotto negli spareggi con lo Slovan Bratislava, che l’ha spuntata ai supplementari. In campionato la partenza non è stata di certo esaltante: il Maribor capolista è a +8 con una partita in più.
Come vedere Bayer Leverkusen-Celje in diretta tv e streaming
Bayer Leverkusen-Celje è in programma mercoledì alle 21:00 alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il divario tecnico tra le due squadre pende in maniera netta a favore del Bayer Leverkusen. Le Aspirine dispongono di soluzioni offensive di prima fascia per imbrigliare la retroguardia slovena, e tra le mura amiche della BayArena tendono a stampare ritmi di gioco insostenibili per le compagini di fascia medio-bassa europea.
Il Celje ha dimostrato carattere nel cammino di qualificazione estivo ma paga un momento di forma opaco e una caratura individuale non paragonabile a quella del Leverkusen. Considerando l’attitudine offensiva della squadra di Martinez ed il feeling con il gol di Schick, la scelta più logica spinge verso la combinazione 1+Over 2.5, mentre chi cerca una quota dal valore più alto può puntare sul Multigol 2-4 Casa+Multigol 0-1 Ospite.
Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Celje
BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Flekken; Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez; Equi Fernandez, Aleix Garcia; Diaby, Tillman, Maza; Schick.
CELJE (4-2-3-1): Leban; Sirvys, Vuklisevic, Hrka, Koutris; Zabukovnik, Daniel; Verbic, Seslar, Dukuly; Kramer.
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