Pronostico Hapoel Be’er Sheva-Dinamo Zagabria: campo neutro e assenze indirizzano il risultato

Hapoel Be’er Sheva-Dinamo Zagabria è una partita della prima giornata della League Phase di Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dai playoff di Champions League al “contentino” dell’Europa League. Un destino comune quello di Hapoel Be’er Sheva e Dinamo Zagabria, entrambe retrocesse dalla competizione continentale principale dopo l’amara eliminazione negli spareggi di fine agosto.

Per i campioni di Croazia, che lo scorso maggio hanno vinto il titolo per l’ottava volta negli ultimi nove anni, è stata fatale la sconfitta in Norvegia nella gara di ritorno contro il Viking: gli scandinavi hanno avuto la meglio 3-1 (all’andata era finita con un pirotecnico 2-2), spedendo la formazione di Mario Kovacevic nella coppa meno prestigiosa, dove nella stagione 2020-21 hanno raggiunto i quarti di finale. In campionato la Dinamo ha rimediato una sola sconfitta, peraltro nel fine settimana contro l’Osijek, un pesante 4-2 che ha fatto emergere difficoltà in fase di non possesso già palesate negli incontri precedenti.

Anche il Be’er Sheva ha sfiorato la qualificazione – in questo caso sarebbe stata la prima in assoluto – alla League Phase di Champions League ma il sogno degli israeliani è andato in frantumi nel match di ritorno con il Sabah e più precisamente nei tempi supplementari, dominati dagli azeri (5-2) anche a causa dell’inferiorità numerica dell’Hapoel, che ha chiuso addirittura in 9 uomini.

Due squalificati tra gli israeliani

Una grande delusione, considerando che all’andata era stata la squadra di Ran Kozuk a prevalere (2-1), accarezzando la possibilità di misurarsi con le big del continente. Nel campionato israeliano l’andamento del Be’er Sheva è ondivago – 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta – con la vetta già distante 5 punti. L’Hapoel ha disputato in passato la fase finale dell’Europa League ed il miglior piazzamento restano i sedicesimi dell’edizione 2016-17, in cui clamorosamente contribuirono anche a fare fuori l’Inter nella fase a gruppi con tanto di storico successo a San Siro.

Per questo appuntamento Kozuk si trova ad affrontare una vera e propria emergenza: saranno assenti per squalifica Diop e Peretz, oltre al bomber Biton (fuori per problemi cardiaci) e agli esclusi dalla lista UEFA Levy e Stoyanov, con l’attacco affidato al peruviano Ugarriza. La Dinamo Zagabria, dal canto suo, deve fare a meno dell’infortunato Goda e di un folto gruppo di non convocati (tra cui Mudrazija, Nevistic e Nsoki), ma si affida al talento del suo centravanti Beljo (31 reti nella passata stagione).

Come vedere Hapoel Be’er Sheva-Dinamo Zagabria in diretta tv e streaming

La sfida Hapoel Be’er Sheva-Dinamo Zagabria è in programma mercoledì alle 21:00 al Rapid-Giulesti Stadium di Bucarest, in Romania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” è quotata a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.84 su Sportbet. La vittoria della Dinamo Zagabria è quotata invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La mancanza del fattore campo casalingo per l’Hapoel, costretto a giocare in Romania per i noti motivi geopolitici, unita alle pesanti defezioni a centrocampo e in difesa per squalifica e infortunio, concede un chiaro vantaggio alla Dinamo Zagabria.

Tuttavia, i croati hanno mostrato finora una tenuta difensiva tutt’altro che solida (4 Over 3.5 nelle ultime 5 partite), pur mantenendo una spiccata tendenza a trovare la via del gol fin dai primi 45 minuti (7 degli ultimi 10 gol europei segnati nel primo tempo). Considerando che 4 delle ultime 5 gare dell’Hapoel sono terminate in Gol+Over 2.5, la giocata primaria si orienta sull’esito Over 2.5, mentre il successo esterno 2 rappresenta una scelta ben supportata dal divario qualitativo e dai precedenti.

Le probabili formazioni di Hapoel Be’er Sheva-Dinamo Zagabria

HAPOEL BE’ER SHEVA (4-3-3): Marciano; Mizrahi, Nachmias, Miguel Vitor, Amador; Kna’an, Yehoshua, Hazut; Ganah, Ugarriza, East.

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Kotarski; Valincic, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof; Misic, Zajc, Ivanusec; Lisica, Beljo, Hoxha.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2