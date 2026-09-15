Pronostico Barcellona-Racing Santander: ancora a punteggio pieno (e fanno 22)

Barcellona-Racing Santander è una gara della sesta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

L’ennesima vittoria stagionale – per il momento solo sorrisi – ha confermato il Barcellona in testa alla classifica della Liga e ancora a punteggio pieno. Inoltre, c’è un record quasi raggiunto: 21 gol dopo cinque giornate non li facevano da quindici anni i blaugrana. Nonostante l’addio di Lewandowski Flick continua a dimostrare di essere un allenatore molto offensivo e con i soliti problemi dietro.

Contro il Racing Santander dovrebbe arrivare, anzi, arriverà quasi sicuramente, la vittoria numero 22 di fila tra le mura amiche. Numeri incredibili per i catalani, che non hanno nessuna intenzione di fermarsi e che se ne vogliono andare alla sosta solamente con il verde come colore al fianco dei risultati. Contro il Racing Santander, tra le altre cose, negli ultimi otto scontro diretti sono arrivate solamente vittorie e, addirittura, le ultime sei affermazioni hanno visto una sola squadra a segno. Non che ci sia bisogno di questa ulteriore conferma per sottolineare una differenza tecnica clamorosa. Ma è giusto ribadire comunque un concetto. Non ci sarà partita.

Come vedere Barcellona-Racing Santander in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Racing Santander, gara valida per la sesta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.95 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Indubbio che la vittoria del Barcellona arriverà dentro un match da almeno tre reti complessive. Unito al NO GOL (per quello che vi abbiamo raccontato potrebbe succedere per la settima volta di fila) la quota è davvero stuzzicante.

Le probabili formazioni di Barcellona-Racing Santander

BARCELLONA (4-3-3): J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Christensen, Espart; Pedri, Rodri, Fermin; Gordon, Raphinha, Yamal.

RACING SANTANDER (4-2-3-1): Agirrezabala; Mantilla, Ramon, Belocian, Salinas; Martin, Prati; Garcia, Canales, Vicente; Zabiri.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-0