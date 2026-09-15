Pronostico Sunderland-AZ Alkmaar: entusiasmo contro esperienza

Sunderland-AZ Alkmaar è una partita valida per la prima giornata della League Phase di Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sono trascorsi 53 anni dall’ultima apparizione del Sunderland in una competizione europea. Un’eternità, calcisticamente parlando. I tifosi dei Black Cats si preparano dunque a vivere un momento storico, considerando che appena cinque stagioni fa la loro squadra giocava in League One, l’equivalente della nostra Serie C.

Tutto ciò è stato possibile grazie al settimo posto conquistato nell’ultima Premier League, un exploit tutt’altro che scontato per una neopromossa. L’impresa porta soprattutto la firma di Regis Le Bris, preparato allenatore francese dei biancorossi che è stato capace di sfruttare al meglio la rosa di qualità messagli a disposizione da un club che di sterline non ne ha spese certo poche per diventare da subito competitivo nella lega più bella (e più ricca) del mondo.

Quest’anno però il Sunderland non ha iniziato bene come nella scorsa stagione. Sconfitta all’esordio con l’Ipswich Town, vittoria per 1-0 sul Fulham (finora l’unica in campionato), pareggio con il Brentford, successo di misura in League Cup con l’Hull City e KO con l’Arsenal, che sabato scorso ha avuto la meglio 2-0 allo Stadium of Light nonostante una discreta prestazione offensiva da parte dei Black Cats, in grado di creare 1.80 xG contro una delle difese più impermeabili del torneo.

Con quale spirito affronterà adesso il Sunderland l’Europa League, competizione che di solito toglie parecchie energie alle squadre di fascia media? I dubbi permangono. Di certo l’AZ Alkmaar è più abituato a certi palcoscenici: i Kaasboeren, qualificati grazie al trionfo in KNVB Beker, punteranno proprio sulla maggiore esperienza, ma anche sul momento di forma sicuramente positivo. In Eredivisie sono primi in classifica insieme al PSV Eindhoven (16 punti per parte e nessuna sconfitta in 6 turni) e la loro striscia di successi, ben 5 di fila, si è interrotta solo venerdì nel match casalingo con il Willem II, in cui la truppa di Leeroy Echteld ha sprecato tante occasioni.

Non bisogna dimenticare, poi, che ad inizio agosto l’AZ ha strapazzato 4-0 il PSV aggiudicandosi anche la Supercoppa olandese, che a quelle latitudini chiamano Johan Cruijff Schaal.

Come vedere Sunderland-AZ Alkmaar in diretta tv e streaming

Sunderland-AZ Alkmaar è in programma mercoledì alle 21:00 allo Stadium of Light di Sunderland, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il segno “Under 3.5” è quotato a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet. La combo “Multigol 1-2 Casa-Multigol 0-2 Ospite” è quotata invece a 1.78 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Sportbet.

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Il pronostico

L’AZ Alkmaar deve sfatare uno storico tabù contro le squadre d’Oltremanica: appena 3 vittorie in 22 incroci contro club inglesi nelle coppe europee (a fronte di 14 sconfitte e 5 pareggi). Il Sunderland, dal canto suo, è supportato da un pubblico caldissimo, ma la squadra di Le Bris tende a disputare gare molto bloccate tra le mura amiche (il segno Gol si è verificato in appena una delle ultime 8 gare interne).

Gli olandesi, oltretutto, subiscono spesso gol lontano da casa, mentre gli inglesi faticano ad overperformare in termini realizzativi (4 Under 2.5 nelle ultime 5 partite). La combinazione tra l’entusiasmo travolgente dei Black Cats e il cinismo dell’AZ orienta la giocata primaria sull’esito Under 3.5, mentre la soluzione Multigol 1-2 Casa-Multigol 0-2 Ospite tiene conto sia della forza casalinga dei padroni di casa sia della maggiore esperienza olandese.

Le probabili formazioni di Sunderland-AZ Alkmaar

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Meunier, Le Fée, Fofana; Brobbey.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): De Busser; Maikuma, Goes, Schouten, de Wit; Clasie, Koopmeiners; Stengs, Kwakman, Oufkir; Meerdink.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1