Pronostico Besiktas-Marsiglia: umori diametralmente opposti

Besiktas-Marsiglia è una partita della prima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Vincenzo Italiano c’ha messo poco a conquistare i tifosi del Besiktas. Sotto la guida dell’ex tecnico di Fiorentina e Bologna, alla sua prima esperienza fuori dall’Italia, le Aquile Nere hanno vinto nove degli undici match ufficiali disputati finora, tra Europa League (preliminari compresi) e campionato.

Non a caso Kokçu e compagni sono attualmente secondi in classifica in Super Lig, dietro al Galatasaray capolista, distante appena un punto. Quattro vittorie in cinque giornate, con l’unico neo della sconfitta in casa dell’Alanyaspor. Anche i numeri sono dalla parte di Italiano: il suo Besiktas vanta il secondo miglior attacco del torneo (12 gol) e la miglior difesa (solo 4 reti incassate). Venerdi scorso i bianconeri hanno preso a pallate l’Erzurumspor (3-0), centrando il terzo successo consecutivo a una settimana da quello conquistato nello scontro diretto con i rivali cittadini del Fenerbahçe, a casa loro.

È nei match casalinghi, però, che il Besiktas sembra dare il suo meglio: con l’Erzurumspor è arrivata la sesta vittoria di fila, una striscia in cui ha collezionato pure cinque clean sheet.

Aria di crisi in casa Marsiglia

Il Marsiglia, insomma, è avvisato. I Phocéens sono reduci da una stagione turbolenta, caratterizzata da ben tre cambi di allenatore nonché conclusa al quinto posto in Ligue 1, e non sono partiti benissimo in questa, nonostante abbiano puntato sull’esperienza di un tecnico come Bruno Genesio. Dopo l’esordio roboante contro lo Strasburgo (4-0 al Velodrome), sembra essersi spenta la luce: i biancazzurri hanno perso tre partite consecutive contro Monaco, Paris FC e Rennes, ruolino che per ora li tiene zavorrati a un deludentissimo tredicesimo posto.

Italiano ritroverà in attacco Vlahovic (al rientro dalla squalifica e già autore di quattro gol in maglia bianconera) che verrà affiancato a sinistra da Trossard, mentre l’unico assente resta il terzino Yilmaz. Genesio dovrà invece fare i conti con un centrocampo rimaneggiato per via delle assenze di Kondogbia e Nnadi. La diga mediana poggerà sull’esperienza di Højbjerg, mentre davanti le speranze di scardinare il muro turco saranno affidate a Gouiri e Paixão.

Come vedere Besiktas-Marsiglia in diretta tv e streaming

Besiktas-Marsiglia è in programma giovedì alle 21:00 al Tupras Stadyumu di Istanbul, in Turchia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

A Istanbul si sfidano una squadra in stato di grazia contro una formazione in difficoltà psicologica e tattica. Il Besiktas tra le mura amiche viaggia a ritmi insostenibili e vanta un potenziale d’attacco di altissimo profilo grazie al rientro di Vlahovic e alla qualità di Trossard e Kökçü.

Il Marsiglia ha mostrato gravi lacune difensive nelle ultime uscite di campionato, ma ha una tradizione europea recente che lo vede sempre protagonista di gare aperte lontano da casa (Over 2.5 registrato in tutte le ultime otto trasferte europee). Considerando la forza d’impatto casalinga degli uomini di Italiano e la fragilità attuale degli ospiti, la giocata 1X+Over 1.5 garantisce un’ottima copertura. Per chi invece va in cerca di un esito secco, il segno 1 rispecchia fedelmente lo stato di forma delle due contendenti.

Le probabili formazioni di Besiktas-Marsiglia

BESIKTAS (4-1-4-1): Nubel; Murillo, Agbadou, Topçu, Ouattara; Ndidi; Cerny, Olaitan, Kökçü, Trossard; Vlahovic.

MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson Palmieri; Højbjerg, Abdelli; Harit, Angel Gomes, Paixão; Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1