Pronostico Viktoria Plzen-Union SG: il momento si complica ulteriormente

Viktoria Plzen-Union SG è una partita della prima giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Solamente tre vittorie per il Viktoria Plzen in questo avvio di stagione dopo dieci partite giocate. Un momento negativo per la formazione di casa e l’impegno in Europa League è quasi una montagna impossibile da scalare.

Soprattutto per quello che è il momento di forma del Royale Union SG, che guida la classifica del proprio campionato dopo sei giornate grazie alle cinque vittorie – l’ultima per cinque a zero – e un pareggio. In questa stagione è arrivata una sola sconfitta per gli ospiti: quella contro il Bodo che ha chiuso le possibilità di andare in Champions League. E sappiamo benissimo, comunque, cosa sono diventati i gialli norvegesi negli ultimi anni. Una squadra assai difficile da affrontare.

Detto questo, ovvio che per quello che vi abbiamo raccontato parliamo di una partita che queste due squadre affronteranno in maniera molto diversa. Il Royale parte favorito, assai favorito, e dovrebbe acuire la crisi dei padroni di casa.

Come vedere Viktoria Plzen-Union SGin diretta tv e streaming

La sfida Viktoria Plzen-Union SG è in programma giovedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Royale Union SG è quotata a 2.50 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

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Il pronostico

Una quota altissima quella della possibile vittoria del Royale Union SG. Da prendere assolutamente per il momento che vivono i padroni di casa, impauriti dall’inizio della stagione e preoccupati da quello che potrebbe succedere. In questo modo è difficile giocare con la testa libera.

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Union SG

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Wiegele; Prebsl, Dweh, Paliscak; Memic, Cerv, Hrosovsky, Souare, Doski; Visinsky, Adu.

UNION SG (4-3-3): Koffi; Havenaar, Sylla, Kricfalusi; Patris, Schoofs, Zorgane, Smith; Zeneli; Mofokeng, Biondic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2