Pronostico Crystal Palace-Lech Poznan: il primo passo dopo la favola europea

Crystal Palace-Lech Poznan è una partita della prima giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il Crystal Palace comincia a Selhurst Park un’avventura europea di livello superiore dopo aver conquistato la Conference League nella scorsa stagione. Il successo di Lipsia ha chiuso una prima esperienza continentale già storica e ora la squadra londinese si trova davanti a un nuovo percorso, con l’Europa League che rappresenta il naturale passo successivo.
L’inizio della nuova stagione, però, non ha seguito lo stesso copione, considerando che il Crystal Palace ha raccolto due vittorie nelle ultime cinque partite, perdendo contro Everton, Manchester City e Ipswich Town. Il 3-2 incassato domenica ha inoltre rappresentato la seconda sconfitta consecutiva in casa in Premier League, mentre l’unica parentesi positiva a Selhurst Park nelle ultime settimane è arrivata con il 3-0 sul Middlesbrough in EFL Cup.
Il Lech Poznan arriva invece a Londra dopo aver già affrontato un lungo percorso europeo: i campioni di Polonia hanno superato KI Klaksvik e Thun nei turni di qualificazione, travolgendo gli svizzeri 7-0 nella gara d’andata e chiudendo poi il discorso con il 2-2 del ritorno. La squadra polacca ha vinto cinque delle prime sette partite di campionato, anche se nell’ultima giornata è arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Gornik Zabrze.
Come vedere Crystal Palace-Lech Poznan in diretta tv e streaming
La sfida tra Crystal Palace e Lech Poznan è in programma giovedì 17 settembre alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il Crystal Palace ha dalla sua il fattore campo e una rosa abituata ormai alle partite europee dopo il percorso vincente della scorsa stagione, ma il momento interno in Premier League impone cautela. Il Lech Poznan ha invece già superato quattro gare di qualificazione e arriva a questo appuntamento con una maggiore continuità, oltre a una produzione offensiva importante che ha portato anche al 7-0 contro il Thun.
Ci sono buone ragioni per ipotizzare un match più combattuto del previsto: il Crystal Palace eviterà certamente una nuova sconfitta a Selhurst Park, ma il Lech ha mostrato abbastanza solidità e brillantezza nel cammino europeo per scongiurare l’ipotesi di un’imbarcata londinese.
Le probabili formazioni di Crystal Palace-Lech Poznan
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benitez; Mingueza, Richards, Ahanor; Khalaily, Timber, Wharton, Chilwell; Kamada, Pino; Strand Larsen.
LECH POZNAN (4-2-3-1): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Murawski, Berggren; Walemark, Rodriguez, Sayyadmanesh; Ishak.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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