Pronostico Crystal Palace-Lech Poznan: il primo passo dopo la favola europea

Crystal Palace-Lech Poznan è una partita della prima giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Crystal Palace comincia a Selhurst Park un’avventura europea di livello superiore dopo aver conquistato la Conference League nella scorsa stagione. Il successo di Lipsia ha chiuso una prima esperienza continentale già storica e ora la squadra londinese si trova davanti a un nuovo percorso, con l’Europa League che rappresenta il naturale passo successivo.

L’inizio della nuova stagione, però, non ha seguito lo stesso copione, considerando che il Crystal Palace ha raccolto due vittorie nelle ultime cinque partite, perdendo contro Everton, Manchester City e Ipswich Town. Il 3-2 incassato domenica ha inoltre rappresentato la seconda sconfitta consecutiva in casa in Premier League, mentre l’unica parentesi positiva a Selhurst Park nelle ultime settimane è arrivata con il 3-0 sul Middlesbrough in EFL Cup.

Il Lech Poznan arriva invece a Londra dopo aver già affrontato un lungo percorso europeo: i campioni di Polonia hanno superato KI Klaksvik e Thun nei turni di qualificazione, travolgendo gli svizzeri 7-0 nella gara d’andata e chiudendo poi il discorso con il 2-2 del ritorno. La squadra polacca ha vinto cinque delle prime sette partite di campionato, anche se nell’ultima giornata è arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Gornik Zabrze.

Come vedere Crystal Palace-Lech Poznan in diretta tv e streaming

La sfida tra Crystal Palace e Lech Poznan è in programma giovedì 17 settembre alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1+Over 1.5” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Crystal Palace ha dalla sua il fattore campo e una rosa abituata ormai alle partite europee dopo il percorso vincente della scorsa stagione, ma il momento interno in Premier League impone cautela. Il Lech Poznan ha invece già superato quattro gare di qualificazione e arriva a questo appuntamento con una maggiore continuità, oltre a una produzione offensiva importante che ha portato anche al 7-0 contro il Thun.

Ci sono buone ragioni per ipotizzare un match più combattuto del previsto: il Crystal Palace eviterà certamente una nuova sconfitta a Selhurst Park, ma il Lech ha mostrato abbastanza solidità e brillantezza nel cammino europeo per scongiurare l’ipotesi di un’imbarcata londinese.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Lech Poznan

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benitez; Mingueza, Richards, Ahanor; Khalaily, Timber, Wharton, Chilwell; Kamada, Pino; Strand Larsen.

LECH POZNAN (4-2-3-1): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Murawski, Berggren; Walemark, Rodriguez, Sayyadmanesh; Ishak.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1