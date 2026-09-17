Pronostico Malaga-Villarreal: è l’attacco che fa la differenza

Malaga-Villarreal è una gara della sesta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Sia Malaga che Villarreal sono alla ricerca della prima vittoria in questa Liga. Il momento è complicato soprattutto per la squadra ospite, quella che sulla carta ha maggiori qualità: i gialli nelle ultime quattro partite hanno sempre perso. Sì, molto complicato.
I due punti conquistati fino al momento fanno paura, uno in meno del Malaga che, però, ha un grosso problema offensivo: la squadra di casa fino ad oggi ha segnato solamente due volte in questa annata. Di problemi di gol il Villarreal non ne ha, che è invece alla presa con delle grosse problematiche difensive. Ma questa potrebbe essere una partita serena sotto questo aspetto. In poche parole, alla fine, è il reparto offensivo che dovrebbe riuscire a fare la differenza.
E questo ci porta a dire una sola cosa: il sottomarino giallo dovrebbe riuscire a conquistare il primo sorriso dell’anno e iniziare una risalita sicuramente complicata ma non del tutto preclusa. La classifica è corta, e riprendersi un posto in Champions League, così come successo lo scorso anno, non è utopia.
Come vedere Malaga-Villarreal in diretta tv e streaming
La sfida Malaga-Villarreal, gara valida per la sesta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
La vittoria del Villarreal è quotata 1.95 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.30 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Già la vittoria ospite ha una quota assai importante. E anche quella del NO GOL (per via dei problemi offensivi del Malaga) stuzzica parecchio.
Le probabili formazioni di Malaga-Villarreal
MALAGA (4-1-4-1): Herrero; Rafita, Recio, Galilea, Salinas; Merino; Larrubia, Martinez, Lorenzo, Munoz; Chupe.
VILLARREAL (4-4-2): Gulacsi; Mourino, Navarro, Veiga, Romero; Pepe, Gueye, Comesana, Buchanan; G Moreno, Mikautadze.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2
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