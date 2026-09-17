Pronostico Juve Stabia-Cesena: è l’ora di invertire il trend

Juve Stabia-Cesena è una partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: pronostico, formazioni e dove vederla
Il pareggio sul campo del Vicenza arrivato nel turno della passata settimana ha messo in evidenza una cosa: la Juve Stabia è una squadra viva nonostante sia arrivata solamente una vittoria in questa stagione, quella sul campo della Samp. E due sconfitte, anche, contro Palermo (e vabbè) e Pisa.
Il Cesena di Alino Diamanti è imbattuto. Tre pareggi e un’affermazione per i bianconeri in questo avvio. Il tecnico, al debutto in un campionato così importante, sta dando prova di poterci stare su una panchina del genere. Sta facendo vedere di saperci fare. E vorrebbe continuare a non perdere. Mentalmente, la squadra ospite, si presenta a questa partita forte dei risultati positivi.
Il Cesena deve anche cercare di invertire il trend delle ultime uscite contro la Juve Stabia, che non è bellissimo. La vittoria bianconera non è mai arrivata negli ultimi cinque scontri diretti e manca addirittura dal 2014.
Come vedere Juve Stabia-Cesena in diretta tv e in streaming
Juve Stabia-Cesena in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.25 Goldbet e Lottomatica e a 3.25 su Sportbet. Il segno Under 2,5 ha un valore di 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet.
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Il pronostico
La quota della vittoria della Juve Stabia è leggermente in calo. Così come è in calo quella dell’Under 2,5. Crediamo che il Cesena possa uscire indenne da questa sfida, per quello che vi abbiamo raccontato prima. Quindi occhio al pareggio.
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Le probabili formazioni di Juve Stabia-Cesena
JUVE STABIA (4-3-3): Boer; Ricciardi, Bettella, Bellich, Scuderi; Karic, Buglio, Pierobon; Patane, Candellone, Piscopo.
CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Gelli, David; Bisoli, Pagano, Guidi; Druiventak, Shpendi, Fiori.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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