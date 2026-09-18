I pronostici del weekend (19-20 settembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, quarta giornata in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: dopo Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Vittorie in arrivo per Manchester City, Villarreal, Ajax, PSG e Feyenoord.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e alle caratteristiche tattiche delle squadre in questione, occhio a Frosinone-Como, Brighton-Arsenal, Eintracht Francoforte-Friburgo, Twente-PSV e Siviglia-Barcellona.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Bournemouth-Liverpool, Stoccarda-Borussia Dortmund, Roma-Inter, Werder Brema-Augsburg e Bayer Leverkusen-Lipsia.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
- Deposito minimo: 10€
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- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
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- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
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- Deposito minimo: 10€
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- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Villarreal (in Villarreal-Levante, Liga, domenica 18:30)
• Ajax (in Ajax-Excelsior, Eredivisie, sabato 20:00)
• Feyenoord (in Feyenoord-Utrecht, Eredivisie, domenica 12:15)
Comparazione quota totale (gol + over): 28.42 GOLDBET ; 38.01 SPORTBET; 28.42 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Werder Brema-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30
• Bayer Leverkusen-Lipsia, Bundesliga, domenica 15:30
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- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
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