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I pronostici del weekend (19-20 settembre): Serie A e campionati esteri

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I pronostici del weekend, quarta giornata in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: dopo Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Vittorie in arrivo per Manchester City, Villarreal, Ajax, PSG e Feyenoord.

I pronostici del weekend (19-20 settembre): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e alle caratteristiche tattiche delle squadre in questione, occhio a Frosinone-Como, Brighton-Arsenal, Eintracht Francoforte-Friburgo, Twente-PSV e Siviglia-Barcellona.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Bournemouth-Liverpool, Stoccarda-Borussia Dortmund, Roma-Inter, Werder Brema-Augsburg e Bayer Leverkusen-Lipsia.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Frosinone-Como, Serie A, domenica 15:00
Brighton-Arsenal, Premier League, sabato 16:00
Eintracht Francoforte-Friburgo, Bundesliga, sabato 15:30
Twente-PSV, Eredivisie, domenica 14:30
Siviglia-Barcellona, Liga, sabato 21:00
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Manchester City (in Manchester City-Sunderland, Premier League, domenica 15:00)
Villarreal (in Villarreal-Levante, Liga, domenica 18:30)
Ajax (in Ajax-Excelsior, Eredivisie, sabato 20:00)
PSG (in Marsiglia-PSG, Ligue 1, domenica 20:45)
Feyenoord (in Feyenoord-Utrecht, Eredivisie, domenica 12:15)
Comparazione quota totale (gol + over): 28.42 GOLDBET ; 38.01 SPORTBET; 28.42 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Bournemouth-Liverpool, Premier League, domenica 15:00
Stoccarda-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 18:30
Roma-Inter, Serie A, sabato 18:00
Werder Brema-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30
Bayer Leverkusen-Lipsia, Bundesliga, domenica 15:30
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